“สุกี้ตี๋น้อย” ปิด 3 สาขา อ้างไทยช่วยไทยพลัส ทำยอดตก

เพจ สุกี้ตี๋น้อย ประกาศว่า “ไทยช่วยไทยพลัส “ เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SME ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ประสบความสำเร็จอย่างสูง
แต่เพราะตี๋น้อย เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ (ด้วยยอดขายต่อปีมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ จึงทำให้ลูกค้าสุกี้ตี๋น้อย น้อยลงอย่างชัดเจน
ตี๋น้อย จึงถือโอกาสที่ลูกค้าน้อยลง ปิดปรับปรุงสาขาที่เปิดมาเกิน 6 ปี จำนวน 3 สาขา ดังนี้ สาขาลำลูกกา คลอง 2 ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 9 มิ.ย. 69, 2. สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 17 มิ.ย. 69 และ 3. สาขาลาดพร้าว-วังหิน ปิดปรับปรุงตั้งแต่ 23 มิ.ย. 69
พบกับโฉมใหม่ทั้งสามสาขาช่วงเดือนตุลาคมนี้