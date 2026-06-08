ขสมก.เปิดประมูลปรับปรุงอู่ 9 แห่งวงเงิน 435 ล. คาดได้ตัวส.ค.นี้ ลุยเตรียมพื้นที่ติดหัวชาร์จรองรับรถเมล์ EV 1,520 คัน

ขสมก.เปิดประมูล พัฒนาปรับปรุง พื้นที่อู่ จอดรถ 9 แห่ง วงเงิน 435.40 ล้านบาท คาดได้ตัว และลงนามสัญญา เดือนส.ค.69 เตรียมพื้นที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า รองรับรถเมล์ EV 1,520 คัน ตามแผนรับมอบ มี.ค. 70
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล เป็นผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนากายภาพพื้นที่อู่ของขสมก.เขต 1-8 เพื่อรองรับการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด (EV) และรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลาง 435.40 ล้านบาท ตั้งแต่ วันที่ 5 มิ.ย.-6 ก.ค.2569 โดยให้ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ก.ค. 2569 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.
โดยคาดว่า จะสรุปผลและประกาศผู้ชนะประมูลและลงนามสัญญา ดือน ส.ค. 2569 ดำเนินงานเริ่มลุยปรับปรุงพื้นที่อู่ทั้ง 8 เขต เพื่อติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าและรองรับรถโดยสารพลังงานสะอาด EV อย่างเต็มรูปแบบช่วง เดือนก.ย. 2569 - ก.พ. 2570
ทั้งนี้ ขสมก. ได้นำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างพัฒนากายภาพพื้นที่อู่ ของ ขสมก. เขต 1-8 เพื่อรองรับการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด EV และรองรับการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV ราคากลาง 435,400,000 บาท ออกประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น แล้วตามขั้นตอนช่วงวันที่ 28 พ.ค. สิ้นสุดวันที่ 4 มิ.ย. 2569 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น เพิ่มเติม จึง เข้าสู่ขั้นตอนการ ยื่นเอกสารประกวดราคา
โดยเป็นงานก่อสร้างครอบคลุมอู่จอดรถทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ อู่รังสิต, อู่สวนสยาม เขต 2, อู่สวนสยาม เขต 8, อู่แสมดำ, อู่พระราม 9, อู่คลองเตย, อู่ปู่เจ้าสมิงพราย, อู่สถานีเคหะฯ และอู่สถานีคลองบางไผ่ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสถานที่
โดยเนื้องานประกอบด้วย การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมตามตำแหน่งที่กำหนด, การก่อสร้างพื้นทางและลานจอดรถใหม่พร้อมระบบระบายน้ำ, การติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า (ขนาด 1,000 KVA หรือ 2,000 KVA ตามแต่ละอู่), ตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB), และระบบบริหารจัดการข้อมูลหม้อแปลงในระบบแรงต่ำ (TLM Platform) โดยระบบ TLM ต้องสามารถ Monitoring ข้อมูลไฟฟ้าแบบ Real-time และเชื่อมต่อผ่าน Application ได้
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2569 เห็นชอบให้ ขสมก. ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีคลองบางไผ่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 2. พื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจร สถานีเคหะฯ โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และ 3. พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง
สำหรับโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ 15,355.6 ล้านบาท ขสมก.ได้ลงนามกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 โดยจะเริ่มรับมอบรถในเดือน มี.ค. 2570