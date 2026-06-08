เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ชู One Complete Lifestyle Destination จัดแคมเปญ “ยิ้มใหญ่ งามวงศ์วาน” เพิ่มความสุขให้คนกรุงเทพฯ-นนทบุรี

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ย้ำบทบาท One Complete Lifestyle Destination ส่งมอบคุณค่าประสบการณ์ใช้ชีวิตระดับย่านใจกลางเมือง ภายใต้แนวคิด “ครบ จบ ใกล้บ้าน ในมาตรฐานระดับเมือง” เพื่อลูกค้าย่านกรุงเทพฯ ตอนเหนือและนนทบุรี ผ่านแคมเปญ “ยิ้มใหญ่ งามวงศ์วาน” ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 30 กันยายน นี้
ในยุคที่ทุกนาที คือความหมายของการใช้ชีวิต เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ได้ยกระดับการเป็นมากกว่าศูนย์การค้า สู่การเป็น "Life Ecosystem" ที่สมบูรณ์ที่สุดของคนนนทบุรี
ภายใต้แคมเปญดังกล่าว นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จากการพัฒนาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วานให้เป็นศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนเมืองยกความสะดวกสบายครบทุกโหมดไลฟ์สไตล์ทั้งกินใช้ชีวิตช้อปให้ความรู้สึกเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2ของทุกเจเนอเรชั่นวันนี้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วานจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ช้อปปิ้งแต่คือ "เสาหลักแห่งวิถีชีวิต"ที่เติบโตไปพร้อมกับกรุงเทพฯ ตอนเหนือและชาวนนทบุรี มายาวนานเป็นสถานที่แรกเมื่อต้องการความสุขความครบครันครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้แบบSeamless Inter-generational Living ประกอบกับ ‘ทำเลที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ’อย่างแท้จริงทำให้ช่วยลดเวลาในการเดินทางครอบครัวสามารถใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จึงไม่ใช่แค่การรีโนเวทแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อประสบการณ์ระดับสากลได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยมีแบรนด์และบริการที่ครบถ้วนที่สุดในย่าน และเป็นที่มาของแคมเปญ ‘ยิ้มใหญ่งามวงศ์วาน’ ที่จะช่วยตอกย้ำประสบการณ์ ‘อิ่มฟินช้อป’ ให้คนทั้งย่านได้ยิ้มใหญ่มากขึ้นอีกระดับกับความสุขและความครบครันที่มากกว่าเดิม
สำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก้าวข้ามความเป็น ‘ศูนย์การค้า’ ไปสู่ความสุขที่ย่านนี้ต้องการจริงๆ กับประสบการณ์ชีวิตระดับใจกลางเมือง โดยไม่ต้องออกจากย่านในวันหยุด ได้แก่
1.CITY-LEVEL DINING: อิ่มร้านฮิตระดับเมือง เอาใจสายอีท ที่ไม่ต้องขับรถเข้าเมือง กับแบรนด์ดัง ได้แก่ CHAGEE, MO-MO-PARADISE, OH! JUICE, SHABU BARU, SOURI, SUSHIRO, WINGSTOP, UNO COFFEE เป็นต้นและยังมีร้านใหม่ที่กำลังจะตามมาอีกตลอดทั้งปี
2.COMPLETED LIFESTYLE BRANDS: อัพเกรดแบรนด์ครบ จบในที่เดียว
• BEAUTY & WELLNESS
- BEAUTY HALL บิวตี้แลนด์มาร์ค สวยครบ จบที่เดียว กับแบรนด์ระดับโลก พร้อมบริการความงามระดับพรีเมียมแบบครบวงจร อาทิ CHARLOTTE TILBURY, CLARINS, HOURGLASS, KIEHL'S, NOVA LASH, PALETTE NAIL STUDIO, YSL BEAUTY ETC.
-และร้านบิวตี้มัลติแบรนด์ดัง อาทิ EVEANDBOY, KONVY
-พร้อมสวยได้ตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้ากับคลินิกเสริมความงาม และสุขภาพ และซาลอนชั้นนำ กว่า 40 แบรนด์
• FASHION & SPORT แบรนด์ ครบทุก Generation อาทิ SPORTSMALL, ADIDAS ORIGINALS, ANTA, ARI FOOTBALL, DECATHLON, ELEMENT 72, GENTLEWOMAN, H&M, JD SPORTS, MERGE, MONTBELL, MUJI, NIKO AND…, POMELO, PUMA, SKECHERS, UNIQLO, WILSON, HEAD, EVEREST & CO., VING, 2ND STREET ฯลฯ
• IT & LIFESTYLE อัพเดทแบรนด์สุดล้ำ จัดเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ศูนย์รวมไอเทมเทคโนโลยี เครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ตเกมมิ่ง สุดครบครัน อาทิ POWER MALL ศูนย์รวมเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้า A.I. ที่ใหญ่และครบครันที่สุดในกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ด้วยแบรนด์ชั้นนำกว่า 200แบรนด์บนพื้นที่ 5,000 ตร.ม. และโซนมือถือ ไอที เกมมิ่ง และแกดเจ็ตโฉมใหม่ อาทิ BANNANA, BIG CAMERA, GARMIN, STUDIO BY UFICON, IT CITY, JBL, LG, MINISO, OPPO, SAMSUNG, SONY, XIAOMI STORE
• รวมถึงแผนก THE LIVING ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยของใช้ในครัวและของตกแต่งบ้าน อาทิ CHABATREE, ZWILLING, EXOTICA, SANTAS
3.FAMILY DESTINATION เที่ยวครบทั้งบ้าน ใช้ชีวิตได้ทุกวัน Ecosystem ที่แท้จริงของครอบครัว ด้วย Magnet ที่เชื่อมไลฟ์สไตล์ทั้งครอบครัวให้ใช้ชีวิตได้ร่วมกัน บนพื้นที่แห่งความสุขได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน และวันพิเศษ ได้ครบในที่เดียว EVERYDAY LIVING ไปจนถึง SHARED MOMENTS เพื่อทุกเจเนอเรชัน ได้แก่ BETREND, สวนน้ำ FANTASIA LAGOON, FITNESS FIRST, HAPPY TIME, HARBORLAND, JOYLIDAY, KIDS PLANET, PET CLUB, PETA PET SHOP, โรงภาพยนต์ SF CINEMA, SOUND CHECK และอีกมากมายที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
4.GOURMET MARKET: EVERYDAY PREMIUM LIVING ยกระดับชีวิตพรีเมียมในเมืองใหญ่ ด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลก ตรงสู่คุณในทุกวัน ตั้งแต่เนื้อและซีฟู้ดระดับเชฟเลือกใช้ ไปจนถึงขนมและเครื่องปรุง แรร์ไอเทมเฉพาะฤดูกาล มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่คุณเลือกจากเราไม่ใช่แค่มีครบครัน แต่คือสิ่งที่ดีที่สุด และคู่ควรกับไลฟ์สไตล์คุณอย่างแท้จริง
5.SMART CONVENIENCE. EXCEPTIONAL SERVICE สะดวก ใส่ใจ เพื่อรอยยิ้มที่ใหญ่ขึ้นในทุกวัน ยกระดับมาตรฐานการบริการผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบจากความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น Auto Parking รองรับกว่า 600 คัน, Valet Parking, Pet Parking, รถตู้รับ-ส่งฟรี จาก MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ และบริการช่วยเหลือจากใจเพื่อลูกค้าคนสำคัญ อาทิ บริการนำรถเข็นสินค้าจาก Gourmet Market สู่รถคุณ และบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสูงวัย, สตรีมีครรภ์ หรือผู้ด้อยโอกาส ที่บริเวณ Gourmet Eats เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการมาใช้บริการสะดวกสบายและไร้รอยต่อมากที่สุด
และเพื่อคืนกำไรให้ ‘ยิ้มใหญ่’ ทั้งย่านแคมเปญ ‘ยิ้มใหญ่งามวงศ์วาน’ จึงมอบสิทธิประโยชน์ให้ทุกครอบครัวได้อิ่มร้านฮิตฟินทุกกิจกรรม ช้อปแบรนด์ดังได้อย่างคุ้มค่า ตลอด 111 วัน ในโปรโมชั่น ‘ช้อปกินยิ้มใหญ่’ สำหรับลูกค้าศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 30 กันยายน 2569 นี้ โดยแจกเพิ่มให้ลูกค้าสมาชิก M Card รวมมูลค่ากว่า 37 ล้านบาท ได้แก่
➢BIG SMILE BIG PRIZE:ลุ้นรับพอยท์แจกมันส์รวม 10,000,000 M Point* เมื่อช้อปครบทุก1,000 บาท สมาชิก M Card ลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิงโชค 1สิทธิ์ หรือชำระผ่านบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA รับ 3 สิทธิ์ :รางวัลละ 1,000,000 M Point จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า1,250,000 บาท
➢BIG SMILE ITEM: รับเพิ่ม “Big Smile Premium Collection” สุดเก๋ทั้ง Power Bank (มิ.ย. /ก.ค.), Tote Bag (ก.ค.), 2Way-Mat Bag (ส.ค.), Notebook Bag (ก.ย.)ให้เลือกช้อปสะสมได้ทุกเดือน เมื่อช้อป/ทานในศูนย์การค้าหรือช้อปในห้างสรรพสินค้า สะสมครบ 3,000 บาท/วัน
➢BIG SMILE COUPON: รับเพิ่มคูปองส่วนลดรวมมูลค่า 1,100 บาท สำหรับใช้ในเดือนถัดไป* เมื่อช้อป/ทานในศูนย์การค้า หรือช้อปในห้างสรรพสินค้า สะสมครบ 3,000 บาท/วัน
➢EXCLUSIVE PRIVILEGE: รับสิทธิพิเศษจอดรถฟรีนาน 3 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้า High Spending เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 บาท/วัน
➢BIG WOW:สิทธิพิเศษเพิ่มความคุ้มค่าด้วยคะแนน M Point 15 เท่า* ตลอดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-5 ก.ค. 2569 เมื่อช้อป/ทานในศูนย์การค้า หรือช้อปในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
➢สิทธิพิเศษสำหรับ Scarlet M Card /Platinum M Card /VIP The Mall Lifestore
- ช้อปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ห้างสรรพสินค้าฯ ครบ 6,000บาทขึ้นไป /ใบเสร็จรับ M Cash Coupon มูลค่า 1,000 บาท*
พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมแผนการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การค้า ตอบรับความสุขทุกไลฟ์สไตล์หมุนเวียนตลอดทุกเดือน อาทิ
•งาน “Platform 613” 19 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2569 บริเวณ M Lifestyle Hall ชั้น 1 เอาใจสายลี้ลับมาร่วมสนุกระทึกขวัญ ตามหาความจริงของตั๋วรถไฟต้องคำสาป เพื่อพิชิตตำแหน่งผู้กล้า และรับรางวัล Voucher เพื่อได้ไปอิ่มฟินช้อปกันต่อภายในศูนย์การค้าฯ
•งาน “Cha Cha Cha Panda Town” 7-12 ก.ค. 2569 บริเวณ M Event Hall และ M Lifestyle Hall ชวนคนรักชามาดื่มชาดีในบรรยากาศป่าไผ่สุดชิว พร้อมแกงค์แพนด้ากว่า 1,000 ตัว พร้อมร่วมถ่ายภาพกับแพนด้ายักษ์สูงกว่า 6 เมตร และกิจกรรมสร้างโมเมนต์ประทับใจอีกมากมาย
โดยทั้งหมดเป็นการย้ำบทบาท One Complete Lifestyle Destination ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ที่ผู้บริโภคยุคใหม่กำลังมองหา ซึ่งอยู่คู่พร้อมกับร่วมพัฒนายกระดับไปพร้อมๆ กับผู้บริโภคกรุงเทพฯ ตอนเหนือและชาวนนทบุรีมาจากรุ่นสู่รุ่น
*สามารถติดตามสิทธิพิเศษต่างๆ และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ Facebook : The Mall Group หรือ https://themalllifestore.com/
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