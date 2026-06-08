กรอ.ตรวจ 3รง.ในสระบุรีหาต้นตอน้ำเสียสีดำที่ห้วยตะเข้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปูพรมตรวจ 3 โรงงาน เพื่อหาต้นตอการปล่อยสารเคมีที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ห้วยตะเข้ จ.สระบุรี พร้อมเก็บตัวอย่างในโรงงาน 29 จุด คาดใช้เวลาตรวจสอบ 2 สัปดาห์ หากผลตรวจโรงงานใดก่อมลพิษจะถูกดำเนินคดี
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปัญหาน้ำมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ห้วยตะเข้ ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2569 กรอ. ได้บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่ตั้งอยู่เหนือน้ำตามเส้นทางการไหลของน้ำในบริเวณคลองสาขา ที่น้ำจะไหลไปรวมที่คลองห้วยตะเข้ จำนวน 3 โรงงาน เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากทุกแหล่งกำเนิดภายในโรงงาน รวมถึงจุดที่ระบายน้ำออกนอกโรงงาน หรือน้ำในบ่อสุดท้าย (ในกรณีที่ไม่ระบายออกนอกโรงงาน) และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน
โรงงานแห่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตราย ระบบรวบรวมน้ำชะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และเส้นทางระบายน้ำภายในโครงการ พบประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบที่มีปริมาณมากและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดการได้ทัน รวมถึงระบบระบายน้ำในพื้นที่โรงงานที่อาจไหลออกสู่สาธารณะ การก่อสร้างบ่อรับน้ำชะนอกพื้นที่โครงการ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำ 10 จุด น้ำใต้ดิน 4 จุด และตัวอย่างตะกอนดิน 3 จุด เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งให้โรงงานจัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพระบบ
โรงงานแห่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจพบการติดตั้งเครื่องจักรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม เข้าข่ายเป็นการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังพบการขยายพื้นที่ประกอบกิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายหลังการคัดแยก การกองเก็บวัสดุภายนอกอาคาร และการระบายน้ำชะออกนอกบริเวณโรงงาน โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำ 1 จุด และตะกอนดิน 4 จุด นำไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
โรงงานแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงานด้านท้ายน้ำ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำฝน 6 บ่อ และน้ำใต้ดิน 1 จุด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ
การปฏิบัติการครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินภายในบริเวณโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวม 29 จุด เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน โลหะหนัก และตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง คาดใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 2 สัปดาห์ พร้อมตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละโรงงานอย่างละเอียด เชื่อมโยงผลการตรวจคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองเกด คลองหนองน้ำเขียว และห้วยตะเข้ เพื่อการสืบหาต้นตอของมลพิษต่อไป
ภายหลังได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเชื่อมโยงของแหล่งกำเนิดมลพิษ หากพบว่าโรงงานใดมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงสั่งการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการดำเนินการในส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยทันที