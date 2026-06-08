MEA เดินหน้าเปลี่ยน “สมาร์ตมิเตอร์อัจฉริยะ” ยกระดับชีวิตประชาชน พร้อมเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงิน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ยกระดับงานบริการด้วยการติดตั้ง สมาร์ตมิเตอร์ (Smart Meter) ระบบอัจฉริยะให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2569 นี้ มีเป้าหมายเร่งติดตั้งสมาร์ตมิเตอร์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทุกรายให้ครบ 100% จำนวน 136,000 เครื่อง ในพื้นที่ MEA เขตคลองเตย และในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมอีก 12,000 เครื่องทั่วพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ วางแผนประหยัดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบแจ้งเตือนเหตุไฟฟ้าขัดข้องอัตโนมัติไปยังศูนย์ควบคุมทันทีโดยไม่ต้องโทรแจ้ง ช่วยลดระยะเวลาการเข้าแก้ไขและเพิ่มความปลอดภัยทางไฟฟ้าขั้นสูงสุดให้กับทุกครัวเรือน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid ทำหน้าที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรและแม่นยำ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของรัฐบาล โดยนวัตกรรมสมาร์ตมิเตอร์จะทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) พลิกโฉมจากมิเตอร์จานหมุนรูปแบบเดิมก้าวสู่ระบบการจัดการพลังงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
MEA มุ่งเน้นการเอาใจใส่ประชาชนและพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองมหานครผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเปลี่ยนมาใช้สมาร์ตมิเตอร์จะสร้างประโยชน์โดยตรงและส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 4 ด้านหลัก ดังนี้
- รู้พฤติกรรมการใช้ไฟแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring) สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านทาง Application MEA Smart Life เพื่อวางแผนบริหารจัดการใช้ไฟในแต่ละเดือนได้อย่างประหยัด และแม่นยำ
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ หากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง สมาร์ตมิเตอร์จะทำการส่งสัญญาณดิจิทัลแจ้งเตือนระบุพิกัดสถานที่ไปยังศูนย์ควบคุมของ MEA ทันที ส่งผลให้ทีมช่าง MEA ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
- เพิ่มความคุ้มครองและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ระบบจะทำหน้าที่ Monitor และตรวจสอบความผิดปกติทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือแรงดันไฟฟ้าเกินได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ โดยระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับมาตรการยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ทำให้มีความรัดกุมและสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
- สะดวก แม่นยำ โปร่งใส การอ่านหน่วยสถิติการใช้ไฟฟ้าจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำให้การคิดค่าไฟมีความถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%
สำหรับการดำเนินการเปลี่ยนสมาร์ตมิเตอร์ในครั้งนี้ MEA ขอย้ำว่าเป็นการให้บริการ "ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น" โดยจะดำเนินการเป็นเฟสตามพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าโครงข่ายสมาร์ตมิเตอร์นี้ได้รับการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลขั้นสูงสุด
MEA เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA โทรแจ้งเตือนตัดไฟฟ้า และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโอนเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า MEA ยืนยันไม่มีบริการให้พนักงาน MEA โทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th