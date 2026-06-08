SIAL Paris 2026 จ่อทุบสถิติใหม่ ดึง 8,000 บริษัทอาหารทั่วโลก โชว์นวัตกรรม-เทรนด์อาหารแห่งอนาคต

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก SIAL Paris 2026 เตรียมกลับมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2569 ณ Paris Nord Villepinte กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยคาดว่าจะเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ SIAL หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดงานปี 2024 และเพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีธุรกิจอาหารชั้นนำของโลก
SIAL Paris ได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับสากล ที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ค้นหานวัตกรรมใหม่ และติดตามแนวโน้มสำคัญที่กำลังกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลก
ความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจทั่วโลกสะท้อนผ่านยอดจองพื้นที่จัดแสดงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนเปิดงานกว่า 9 เดือน พื้นที่จัดแสดงถูกจองแล้วมากกว่า 260,000 ตารางเมตร หรือกว่า 85% ของพื้นที่ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของการจัดงานครั้งก่อน คาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าสูงสุดถึง 8,000 ราย และผู้เข้าชมงานในภาคธุรกิจราว 295,000 คน จากทั่วโลก
หลายโซนได้รับความสนใจอย่างมากจนใกล้เต็มแล้ว อาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) อาหารพรีเมียม (Fine Food) เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก อาหารสำเร็จรูป ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว ผักและผลไม้ ขณะที่กลุ่มอาหารหวาน อาหารแช่แข็ง และเครื่องดื่ม ก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน
นวัตกรรมด้านอาหารยังคงเป็นหัวใจสำคัญของงาน SIAL Paris 2026 โดยปีนี้โครงการ “SIAL Innovation” ซึ่งครบรอบ 30 ปี จะได้รับการปรับโฉมใหม่ และยังผสานกิจกรรม “SIAL Taste” เข้ามาร่วมด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมองเห็น เข้าใจ และสัมผัสแนวคิดอาหารแห่งอนาคตได้อย่างครบวงจร
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการเปิดพื้นที่สำหรับธุรกิจเกิดใหม่ โดยคาดว่าจะมีสตาร์ทอัพกว่า 650 รายเข้าร่วมงาน และกว่า 150 รายจะรวมตัวอยู่ในโซน SIAL Start-up ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโมเดลธุรกิจใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารโลก พร้อมกิจกรรม Startup Pitch ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้พบปะกับนักลงทุน ผู้ซื้อ และพันธมิตรทางธุรกิจโดยตรง
นอกเหนือจากการเจรจาธุรกิจ SIAL Paris 2026 ยังเป็นเวทีสำคัญด้านองค์ความรู้ ผ่านกิจกรรม SIAL Summit และ SIAL Talks ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลก มาร่วมวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบอาหารแห่งอนาคตปี 2030 ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ข้อมูลและ AI ในอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ผลการวิเคราะห์จาก SIAL Insights ยังสะท้อน 7 แนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารโลกในช่วงปี 2026-2027 ได้แก่ การเติบโตของนวัตกรรมและสินค้า Private Label การขยายตัวของอาหารเพื่อสุขภาพเชิงหน้าที่ (Functional Health) ตลาดอาหารว่างคุณภาพสูง อาหารพร้อมรับประทานในช่องทางค้าปลีก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์และการสร้างการมองเห็นบนชั้นวางสินค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานความอร่อย สุขภาพ ความสะดวก ความยั่งยืน และราคาที่เข้าถึงได้เข้าด้วยกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ SIAL Paris 2026 ยังเตรียมนำระบบจับคู่ธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered Matchmaking Platform) มาใช้ ช่วยให้ผู้แสดงสินค้าและผู้ซื้อสามารถนัดหมายและเชื่อมต่อทางธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมายมากขึ้น พร้อมเปิดพื้นที่ใหม่ อาทิ Meet & Match Area, Business Lounge รูปแบบใหม่, กิจกรรม Speed Meeting และ SIAL Guided Tours ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการขยายโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ
นาง Audrey Ashworth ผู้อำนวยการ SIAL Paris กล่าวว่า “SIAL Paris 2026 จะเป็นเวทีที่สะท้อนนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และมุ่งสร้างทางออกที่เป็นรูปธรรม เพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และร่วมขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลก”
จากจำนวนผู้แสดงสินค้า ซึ่งคาดการณ์สูงสุด 8,000 ราย ผู้เข้าชมงานกว่า 295,000 คน และสตาร์ทอัพมากกว่า 650 ราย SIAL Paris 2026 จึงไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจอาหารแห่งอนาคต และสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการจากทั่วโลก
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของ SIAL Paris 2026 ซึ่งเปิดรับผู้เข้าชมจากทั่วโลกแล้วในขณะนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
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