สร้างแล้ว 20%!ทางต่างระดับบนถนนสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 จังหวัดชัยนาท คาดเสร็จปี 2571

เร็วกว่าแผน!! กรมทางหลวงชนบท สร้างทางต่างระดับบนถนนสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 จังหวัดชัยนาท คืบหน้า 20% คาดเสร็จในปี 2571 แก้ปัญหาการจราจรผู้ใช้ทาง พร้อมหนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคกลางตอนบนอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่าง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 ข้าม ทล.32 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณในการก่อสร้าง 299.880 ล้านบาทเมื่อช่วงปลายปี 2568 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 20 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก ฐานราก ตอม่อ การขึ้นชั้นพื้นทางหินคลุก และผลิตพื้นสะพานรูปกล่องสำเร็จรูป โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 ต่อไป
เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหาในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมบริเวณจุดข้าม ทล.32 บริเวณช่วง กม.ที่ 145 + กม.ที่ 146 ซึ่งตัดกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชน.1014 และ ชน.4024 เนื่องจากบริเวณนี้มีการจราจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้า และมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างสะพานคานอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จ ความยาวรวม 399 เมตร ถนนเชิงลาด โดยสะพานจะรองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด Polymer Modified Asphalt (PMA) มีถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 1.450 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.25 เมตร รองรับการจราจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ให้ความสำคัญในการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างฯ ซึ่งก่อนดำเนินโครงการฯ ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชนไปแล้ว ซึ่งได้มีการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จตามลำดับ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดต่อไป