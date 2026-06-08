กรมราง ตรวจศูนย์ซ่อมฯ รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ติดตามมาตรฐานซ่อมบำรุงช่วงล่าง

กรมราง เดินหน้าลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมฯ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ติดตามมาตรฐานการบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง เสริมความปลอดภัยระบบรางไทย
วันนี้ (8 มิ.ย. 69) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานระบบช่วงล่างรถไฟ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานระบบช่วงล่างรถไฟเรื่องข้อกำหนดการใช้งานและแนวทางการบำรุงรักษาสำหรับรถไฟรางหนักของประเทศไทย
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานด้านเทคนิค ข้อกำหนดการใช้งาน และแนวทางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถไฟรางหนัก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินรถ
ด้านนายพิเชฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมาระบบรถไฟฟ้าในเมืองของประเทศไทยมีการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างอย่างดี มีการบริหารจัดการรอบบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ อ้างอิงตามระยะการวิ่งจริง และนอกจากซ่อมบำรุงตามรอบแล้วยังมีการซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานจริง รวมถึงมีการบันทึกและติดตามข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบช่วงล่างที่ต่ำ
ทั้งนี้ การบำรุงรักษาส่วนประกอบในระบบช่วงล่างยังต้องใช้เทคโนโลยีหรืออะไหล่มูลค่าสูงจากต่างประเทศ ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูง การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถไฟของประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางวิศวกรรมในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบช่วงล่างรถไฟที่เกี่ยวข้องภายในประเทศด้วย สามารถลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศได้อย่างเป็นระบบ