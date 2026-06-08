ท่าเรือกรุงเทพ เพิ่มสปีดบริการ"เรือลำเลียงชายฝั่ง" เปิดพื้นที่ LCL IMPORT เพิ่มความคล่องตัว- ลดปัญหารอคิว

กทท. เพิ่มสปีดขนส่งชายฝั่ง เปิดพื้นที่ LCL IMPORT ณ โรงพักสินค้า 8–9 ท่าเรือกรุงเทพ แยกบริการ สำหรับเรือลำเลียงชายฝั่ง เพิ่มความคล่องตัว ลดเวลารอคอย และกระบวนการนำเข้าสินค้าเร็วขึ้น ลดการวิ่ง รถหัวลาก ลดแออัดในเขตท่าเรือ รองรับการขนส่งเรือชายฝั่งโตต่อเนื่อง
วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2569) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดให้บริการพื้นที่ปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL IMPORT สำหรับเรือลำเลียงชายฝั่ง (BARGE) โดยเฉพาะ ณ โรงพักสินค้า 8 และ 9 ท่าเรือกรุงเทพ อย่างเป็นทางการ รองรับปริมาณตู้สินค้าจากเรือชายฝั่งที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตู้สินค้าที่ลำเลียงจากท่าเรือแหลมฉบังนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านท่าเรือและการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความคล่องตัว ปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการขนส่งทางลำน้ำภายในประเทศ เพื่อลดการจราจรทางบก
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงและแยกพื้นที่ปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL IMPORT สำหรับเรือลำเลียงชายฝั่ง (BARGE) โดยเฉพาะ จากเดิมที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างเรือตู้สินค้า (Feeder) และเรือชายฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ปรับปรุงใหม่บริเวณโรงพักสินค้า 8 และ 9 มีเนื้อที่รวมกว่า 22,000 ตารางเมตร เชื่อมต่อถนนสาย 2 และอยู่ใกล้ลานวางตู้สินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เมื่อเรือเทียบท่าและตู้สินค้ามาถึงจะสามารถเปิดตู้และบริหารจัดการสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนการนำเข้าสินค้ามีความรวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ ลดระยะทางการวิ่งของรถหัวลากและการรื้อย้ายตู้สินค้าที่ไม่จำเป็น เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ลดความแออัดภายในพื้นที่ท่าเรือ รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยรวมด้วย” รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กทท. กล่าว
LCL IMPORT (Less than Container Load Import) คือ การนำเข้าสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยเป็นการรวบรวมสินค้าของผู้นำเข้าหลายรายไว้ภายในตู้เดียวกัน เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ตู้สินค้า เมื่อเรือเดินทางมาถึงท่าเรือ จะต้องมีการเปิดตู้ คัดแยก ตรวจสอบ จัดเก็บ และส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว
การเปิดให้บริการพื้นที่เฉพาะสำหรับตู้สินค้า LCL IMPORT ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าทางลำน้ำผ่านท่าเรือชายฝั่ง ลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินงานของสายเรือ ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการ ช่วยให้การหมุนเวียนตู้สินค้าและการกระจายสินค้าเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณรถบรรทุกบนถนน สนับสนุนการขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กทท. จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการท่าเรือให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ เสริมศักยภาพการขนส่งไทยและขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร