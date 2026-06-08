TACC ผนึก Medialink รับแต่งตั้งตัวแทนบริหาร อนิเมะ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก และ คุณพรพรรณ พรรณพานิช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย License Business บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ในฐานะผู้ดูแลลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถ่ายภาพรวมกับ Ms.Lovina Chiu ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Medialink Group Limited พร้อมด้วย Mr.Johnson Ma ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลิขสิทธิ์ Medialink Group เนื่องในโอกาสร่วมงาน “Medialink Thailand Licensing Summit 2026” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
ภายในงานดังกล่าว TACC ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนบริหารและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ อนิเมะ ในประเทศไทย จาก Medialink Entertainment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Medialink Group Limited (HKEX 2230.hk)
โดย อนิเมะ คือ แอนิเมชันสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีเอกลักษณ์ด้านภาพและการเล่าเรื่อง และเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมบันเทิงที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ Licensing และต่อยอดการเติบโตในตลาดคอนเทนต์บันเทิงการได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ จะช่วยให้ TACC สามารถขยายพอร์ต อนิเมะ ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการนำคอนเทนต์ลิขสิทธิ์คุณภาพจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดไทย ผ่านการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดและความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในหลากหลายรูปแบบ สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดคาแรคเตอร์และคอนเทนต์บันเทิงในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Glowfish Sathorn เมื่อเร็วๆ นี้