โออิชิ กรีนที เสิร์ฟ “เนโกะ คอลเลกชัน” เติมความสดชื่น รู้สึกดีทุก Tea เลย

ครั้งแรกที่ โออิชิ กรีนที ส่งพลังบวกชวนยิ้ม ผ่านฉลากดีไซน์ใหม่ ชวนทุกคน “เติมแมว เติมใจ เติมความสดชื่น” กับ “เนโกะ คอลเลกชัน” มาพร้อมข้อความ Positive Energy ฮีลใจได้ในทุกขวด โดยครั้งนี้ “โออิชิเนโกะ” คาแรคเตอร์แมวสุดคิวท์ของแบรนด์ที่เติมความสดใสและสร้างรอยยิ้มให้ชาวนุดอยู่เสมอ ชวนมามองโลกในมุมแมวสุดกวนที่สร้างความรู้สึกดีได้ทันทีที่อ่าน ภายใต้คอนเซปต์ “OISHI NEKO Positivi-TEA Edition” เช่น ข้อความบนขวดโออิชิ รสฮันนี่เลมอน ‘อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารัก ให้ลองอาบน้ำก่อน’ และอีกหลายรสชาติ เฉพาะขนาดสุดคุ้ม 500 มล. และ 370 มล. เท่านั้น วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ 7-11 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
นอกจากจะเติมความสดชื่นกับชาเขียวโออิชิ แล้วยังเติมพอยท์จากรหัสใต้ฝา ไปรู้สึกดีกับกิจกรรมแลก-ลุ้น ของรางวัล ความสนุกอีกมากมายต่อได้ที่แอป Oishi Club และรับชมคลิป “เนโกะ คอลเลกชัน” ได้ที่ https://www.facebook.com/reel/1305104341745736 พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: OishiDrinkStation