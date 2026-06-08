ไต้หวันเปิดตัวแคมเปญระดับโลก ‘Go Healthy with Taiwan 2026’ ชวนนานาประเทศร่วมสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนไปด้วยกัน

กรุงเทพมหานคร, มิถุนายน 2569 –กรมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (TITA) และ สภาส่งเสริมการค้าและส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ Go Healthy with Taiwan ประจำปี 2569 เพื่อจุดประกายการร่วมสร้างอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าขึ้นอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “Designing Healthier Futures Together” ชวนทุกภาคส่วนทั่วโลกร่วมออกแบบอนาคตสุขภาพที่ดีกว่าไปด้วยกัน พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข, เทคโนโลยีทางกีฬา และนวัตกรรมจักรยานขั้นสูงของไต้หวัน มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนไอเดียนวัตกรรมสำหรับปีนี้
โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติกว่า 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรชั้นนำของไต้หวัน อาทิ สมาคมจักรยานไต้หวัน, สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาไต้หวัน, สมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน, ผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป ตลอดจนภาคธุรกิจและคณะผู้แทนทางการทูตจากนานาประเทศที่ประจำอยู่ในไต้หวัน ในโอกาสดังกล่าว นายวิลเลียม ลิว อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์สำคัญของรัฐบาลไต้หวัน ต่อความตั้งใจในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม พร้อมเน้นย้ำว่าไต้หวันยังคงเดินหน้าในบทบาทผู้นำด้านสุขภาพ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ แคมเปญ Go Healthy with Taiwan จึงได้รับการสานต่อขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับยกระดับรูปแบบให้เข้มข้น ครอบคลุม และเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นสะพานแห่งความร่วมมือที่จะช่วยเชื่อมผู้มีวิสัยทัศน์จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน
ด้านนาย ไซมอน หวัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวถึงรูปแบบของแคมเปญ Go Healthy with Taiwan ในปีนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าเวทีประกวดไอเดียเชิงนวัตกรรม โดยจะเชื่อมโยงเข้ากับงานแสดงสินค้าและกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันศักยภาพของไต้หวันในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมจักรยานคุณภาพสูง, เทคโนโลยีกีฬา และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สู่สายตาชาวโลก และเป็นประตูให้ผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ นักลงทุน และสตาร์ทอัพจากทั่วโลกได้เชื่อมถึงกันอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ ต่อยอดสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว
นอกจากการเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงโซนประสบการณ์นวัตกรรม “Health AI Hub” รวบรวมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแห่งอนาคตจากไต้หวัน ภายใต้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมจักรยาน, เทคโนโลยีกีฬาและฟิตเนส และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยรวบรวมบริษัทชั้นนำของไต้หวัน อาทิ Tokuyo, Makalot, Newtown, Gee Hoo, Ideas Lab, AKIMIA และ Vast มาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพระดับโลก ตั้งแต่การเดินทางคาร์บอนต่ำ เทคโนโลยีกีฬาอัจฉริยะ การแพทย์แม่นยำ (Precision Healthcare) ไปจนถึงนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นิทรรศการดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของไต้หวันในการผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมเปิดมุมมองใหม่สู่รูปแบบการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความยั่งยืนในทุกมิติ
สำหรับโครงการ Go Healthy with Taiwan จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนานาชาติ มีจำนวนผู้ส่งข้อเสนอโครงการร่วมถึง 638 โครงการ จาก 55 ประเทศทั่วโลก ทำให้เวทีแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นโครงการมุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงต้นแบบ ที่สามารถขยายผลสู่การใช้งานในวงกว้างได้จริง ความสำเร็จดังกล่าวช่วยตอกย้ำบทบาทของไต้หวันในฐานะพันธมิตรสำคัญด้านนวัตกรรมสุขภาพของโลก และเป็นแรงผลักดันให้การจัดงานในปี 2569 ตั้งเป้าขยายการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีข้อเสนอโครงการส่งเข้าร่วมมากกว่า 800 โครงการ จากทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ขณะเดียวกัน ภายในงาน Taiwan Expo ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนมิถุนายนที่ประเทศโปแลนด์ กรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ยังได้เชิญทีมผู้ชนะเลิศจากโครงการ Go Healthy with Taiwan 2025 ทั้ง 3 ทีม มาแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จและผลลัพธ์จากความร่วมมือระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นจริงจากเวทีนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจจากทั่วโลก ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไต้หวันในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุขระดับโลก พร้อมแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือข้ามพรมแดนในการช่วยกันสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีกว่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน
แคมเปญ Go Healthy with Taiwan 2026 เปิดรับข้อเสนอโครงการจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั่วโลกแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยทีมผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดไอเดียสู่การปฏิบัติจริง และร่วมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างเป็นรูปธรรม
Go Healthy with Taiwan ยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือ ที่เชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพสำหรับอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้แนวคิดที่มีศักยภาพได้ก้าวสู่การใช้งานจริงในระดับสากล อีกทั้งยังสะท้อนบทบาทของไต้หวันในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอนาคตที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Go Healthy with Taiwan 2026 ได้ที่ https://gohealthy.taiwanexcellence.org/
สำหรับข้อมูลบริษัทผู้ร่วมแสดงนวัตกรรมภายในงาน สามารถติดตามเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Acer, Tokuyo, Makalot, Newtown, Gee Hoo, Ideas Lab, AKIMIA และ Vast