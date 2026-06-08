เปิดโลก AI - IoT ที่งาน “GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026” วันที่ 10 มิ.ย.นี้ ที่โรงแรมเดอะริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด โดย Mr.Nick Wang ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ทูยา สมาร์ท จำกัด โดย Mr. Leo Chen ประธาน จัดงาน “GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026” ภายใต้แนวคิด “AI for All” เวทีระดับนานาชาติที่รวมผู้นำโทรคมนาคม นวัตกรด้าน AI ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทิศทางการบูรณาการ Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) สู่อนาคตแห่งการเชื่อมต่ออัจฉริยะ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมบรรยายพิเศษภายในงานที่จัดขึ้นวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
ภายในงานจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชันด้าน AIoT ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง ครอบคลุมทั้ง AI Home เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตอัจฉริยะภายในที่อยู่อาศัย และ Beyond Home ที่ต่อยอดสู่ภาคธุรกิจ สำนักงาน ชุมชน อุตสาหกรรม และเมืองอัจฉริยะ พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ Strategic Keynotes, AI Innovation Showcase, Live AI Demonstrations, Ecosystem Collaboration และ Industry Networking เพื่อเปิดมุมมองใหม่ต่อบทบาทของ AI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ