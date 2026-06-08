เปิดตัว “Goget Gadgets” ช้อปออนไลน์สินค้าไอทีแบบครบวงจร มั่นใจแบรนด์แท้ ราคาคุ้ม ส่งไว

บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) ผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที แกดเจ็ต รวมถึงบริการโลจิสติกส์ คลังสินค้า และ Fulfillment ในประเทศไทย เดินหน้าขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เปิดตัว “Goget Gadgets” ร้านค้าออนไลน์รวมสินค้าไอที และ Smart Living & Lifestyle ครบวงจร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของผู้บริโภคยุคใหม่
Goget Gadgets ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น One-Stop Destination สำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม แกดเจ็ต และสินค้า Smart Living & Lifestyle จากแบรนด์ชั้นนำ โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพ พร้อมการรับประกันศูนย์ไทย และบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปออนไลน์ที่สะดวก มั่นใจ และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ด้วยประสบการณ์ด้านการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็น Official Partner ของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ทำให้ YAS ได้รับความไว้วางใจจากทั้งแบรนด์และผู้บริโภคในด้านคุณภาพสินค้า มาตรฐานการบริการ และระบบจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ
รวมแบรนด์ดัง ครบทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
Goget Gadgets รวบรวมสินค้าเทคโนโลยีและแกดเจ็ตจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Samsung, Huawei, OPPO, Nokia HMD, Infinix, Xiaomi, Amazfit, Anker และ Jisulife พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในอนาคต ครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที แกดเจ็ตพกพา ไปจนถึงสินค้า Smart Living & Lifestyle สำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่
จุดเด่นของ Goget Gadgets คือการคัดเลือกสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในตลาด พร้อมนำเสนอในราคาที่เข้าถึงได้ มีสินค้าพร้อมส่ง รองรับบริการจัดส่งรวดเร็ว ทั้งแบบส่งไว ส่งด่วน และบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง (ในพื้นที่ที่กำหนด) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วและความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ช้อปแบบจัดเต็ม ผ่านแคมเปญ 6.6 ที่ Shopee และ TikTok Shop
Goget Gadgets จัดเต็มโปรโมชันพิเศษ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 มาพร้อมดีลสุดคุ้ม โค้ดส่วนลด และยังสามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์ม ให้คุณได้ช้อปสินค้าในราคาพิเศษสุดๆ ผ่าน Shopee และ TikTok Shop
ช้อปสินค้าไอที แกดเจ็ต และสินค้า Smart Living & Lifestyle ของแท้ 100% จากแบรนด์ดัง พร้อมโปรโมชันเปิดตัว ข้อเสนอสุดคุ้ม และบริการจัดส่งด่วน ส่งไวได้ที่ Goget Gadgets
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด