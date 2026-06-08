การบินไทยเตรียมชงบอร์ดเดินหน้า MRO อู่ตะเภา 1.3 หมื่นล. “อีอีซี”เผยใช้พื้นที่ 210 ไร่ตามเดิม-เซ็นเช่าปีนี้ตอกเข็มปี 70

การบินไทย เตรียมเดินหน้าศูนย์ซ่อม MRO อู่ตะเภา 210 ไร่ คาดชงบอร์ดเห็นชอบ 15 มิ.ย.นี้ หลังเคลียร์ UTA ยืนยันใช้พื้นที่เดิม “อีอีซี”คาดลงนามเช่าพื้นที่เร็วๆนี้ เริ่มแบ่งผลตอบแทนปีที่ 5 และเตรียมTOR พัฒนาพื้นที่อีก 40 ไร่ รองรับ Private Jet ดันศูนย์การบินครบวงจร
นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO - Maintenance, Repair, and Overhaul) ว่า ขณะนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หารือกับ บริษัท อู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น (UTA) ผู้รับสัมปทานโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้ข้อยุติแล้ว โดยการบินไทยยืนยันใช้พื้นที่เดิมจำนวน 210 ไร่ ในการดำเนินโครงการ MRO ตามแผนเดิม จากก่อนหน้านี้ทาง UTA มีข้อเสนอขอให้ การบินไทยพิจารณาย้ายพื้นที่ดำเนินโครงการ MRO ไปอยู่บริเวณกึ่งกลางของทางวิ่ง ที่ 2 (รันเวย์ 2) สนามบินอู่ตะเภา
ทั้งนี้ การบินไทยเตรียมนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 หลังจากบอร์ดการบินไทยเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถลงนามการเช่าพื้นที่ดังกล่าวกับอีอีซีได้ต่อไป เพื่อดำเนินการขั้นตอนการออกแบบ การจัดหาพาร์ทเนอร์ต่างๆ และลูกค้า โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินชั้นนำระดับโลก คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี แล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ พร้อมๆกับรันเวย์ที่ 2 สนามบินอู่ตะเภาที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
“คาดว่าจะลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ กับอีอีซีได้ภายในปีนี้ จากนั้นการบินไทยคงเร่งออกแบบ และเริ่มก่อสร้างปี 2570 เพื่อเร่งเปิดโครงการโดยเร็ว เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่เกิดขึ้นแล้ว โดยการบินไทยจะได้รับสิทธิ์บริหารจัดการพื้นที่ 210 ไร่ หรือ Developer ทั้งการพัฒนาเองหรือหาพันธมิตรเฉพาะด้าน เข้าร่วม ทั้งการซ่อมเครื่องบิน การให้บริการอากาศยานเฉพาะด้าน”
สำหรับโครงการ MRO พื้นที่ 210 ไร่ ของการบินไทย ประเมินมูลค่าโครงการไว้ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาสัญญาเช่า 50 ปี โดยรัฐจะได้รับผลตอบแทน 2 ส่วนคือ 1.ค่าเช่าพื้นที่ และ2 . การแบ่งปันผลประโยชน์ จากส่วนแบ่งรายได้แบบขั้นบันได โดยช่วงปีที่ 1-4 ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบและก่อสร้างจะเก็บค่าเช่าพื้นที่อย่างเดียว โดยจะเริ่มคิดส่วนแบ่งรายได้เมื่อมีรายได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่ 5 โดยกำหนดอัตรา ปีที่ 5-10 คิดส่วนแบ่งรายได้ 3% ,ปีที่ 11-15 คิดส่วนแบ่งรายได้ 5% และปีที่ 15 เป็นต้นไป คิดส่วนแบ่งรายได้ 7%
@อีอีซีทำเอง เปิดพื้นที่อีก 40 ไร่ พัฒนารองรับ Private Jet
นายจุฬากล่าวว่า นอกจากนี้อีอีซี มีแผนการพัฒนาพื้นที่ จำนวน 70 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ MRO 210 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) จำนวน 30 ไร่ ซึ่งคาดจะเริ่มภายหลังจากโครงการ MRO ของการบินไทยได้ลงนามไปก่อน เพราะขั้นตอนการจัดทำร่างเงื่อนไข TOR Private Jet อู่ตะเภา ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งเป้าหมายเปิดให้บริการพร้อมกับ รันเวย์ 2 และ MRO การบินไทย ส่วนพื้นที่อีก 40 ไร่ที่หลือ จะพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ส่วนก่อนหน้านี้ ที่อีอีซี ลงนามความร่วมมือกับ เวียตเจ็ทกรุ๊ป ในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO Center) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เบื้องต้นเป็นการแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนของเวียตเจ็ท แต่ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะเป็นอะไร ซึ่งทางเวียทเจ็ท สามารถเสนอเจรจาการใช้พื้นที่ 210 ไร่กับการบินไทยได้ หรือสนใจในส่วนของ 40 ไร่ ที่อีอีซีจะเปิดพัฒนาต่อไปก็ได้