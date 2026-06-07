SCGCขายหุ้นCAP14.86% รับเงิน2.49หมื่นล.ลุยโครงการในเวียดนาม

SCGC ขายหุ้นPT Chandra Asri Pacific Tbk( CAP) ในตลาดหุ้น IDX เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่าย 14.86 % คิดเป็นมูลค่า 24,900 ล้านบาท โดยSCGC คงเหลือหุ้น CAP อยู่อีก 15.71 %
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด อยู่ระหว่างเตรียมการลดสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) มาโดยตลอดตามที่แจ้งในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน2568 นั้น ล่าสุด SCGC ได้ทยอยจำหน่ายหุ้น CAP ผ่านกระดานหลัก(Main Board) และกระดานซื้อขายรายใหญ่ (Big-Lot Board) ใน IDX เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายประมาณ 14.86 %มีมูลค่าธุรกรรมรวมประมาณ 24,900 ล้านบาท
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะรับรู้ในงบฐานะการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ส่งผลต่องบกำไรขาดทุนของ SCC เนื่องจากปริมาณหุ้น CAP ที่จะจำหน่ายมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับสภาพคล่องของหุ้น CAP ใน IDX ตลอดจนสภาวะตลาดทุนโดยรวมของประเทศอินโดนีเซีย SCGC ได้มีความพยายามในการขายหุ้น CAP มาตลอด โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและช่วงระดับราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อีกทั้งได้ให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ดำเนินการหาผู้ซื้อหุ้น และเมื่อสภาวะตลาดมีความเหมาะสม จึงได้เริ่มทยอยขายหุ้น CAP ใน IDX ดังที่ได้รายงานไปข้างต้น
ภายหลังการทำธุรกรรมครั้งนี้แล้วเสร็จ SCGC จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP คงเหลือประมาณ 15.71 % และยังคงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนอื่น (Other Investments)
การจำหน่ายหุ้น CAP ดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการลดภาระทางการเงิน (Deleverage) และจัดสรรเงินลงทุนไปสู่ธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นแหล่งการเติบโตในธนาคต เช่น โครงการเพิ่มการใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน Long Son Petrochemicals ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 11.39 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569