DSI เรียก 6 โรงกลั่นรับทราบข้อกล่าวหาสัปดาห์หน้า พร้อมสั่งเบรกเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันทันที

DSI ออกหมายเรียก 6 โรงกลั่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้า พร้อมสั่งเบรกเงินชดเชยกองทุนน้ำมันทันที ส่วน “น้องชายเสี่ยตือ” เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดี “คลังน้ำมันอ่างทอง” กับ DSI แล้ว
น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เลขานุการรมว.พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงาน ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า จากกระทรวงพลังงาน ถึง มือ DSI แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทอง จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีกำหนดออกหมายเรียก นายสุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี (น้องชายเสี่ยตือ) ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 8 มิ.ย. 2569 นั้น นายสุรัตน์ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับทราบข้อกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 แล้ว เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ส่วนคดีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (โรงกลั่น) ทั้ง 6 ราย นั้น ล่าสุด DSI ได้ทำการออกหมายเรียก “กลุ่มโรงกลั่น”ทั้ง 6 ราย ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ 80/2569 ในวันที่ วันที่ 11-12 มิ.ย. 2569 นี้ กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีตามนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน จะระงับจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำทันเชื้อเพลิง ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกราย จนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ ทีมสุดซอยจะมอบเอกสารหลักฐานใบกำกับการขนส่งของทั้ง 6 ผู้ค้า ให้คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการ รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐฯ ตรวจสอบขยายผลว่า มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
“ทีม รมว.เอกนัฏ ลงมือทำและดำเนินคดีตามหลักฐาน บนข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา จากนี้เป็นหน้าที่ของ DSI ในการนำผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการระหว่างนี้ชุดสุดซอยยังตรวจสอบต่อเนื่อง หากพบข้อมูลหลักฐากอื่นเพิ่มเติมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าว