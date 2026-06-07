สยาม ทาคาชิมายะ ชวนท่องโลกแห่งอารมณ์ในนิทรรศการ “Sticker Emotion By Malee Naree”ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านศิลปะ Pop Surreal พร้อมเวิร์กชอปเยียวยาใจ วันนี้ – 10 มิ.ย. 2569 บริเวณ ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ขอเชิญชวนผู้ที่รักในงานศิลปะร่วมสัมผัสประสบการณ์งานศิลปะรูปแบบใหม่ ในนิทรรศการ “Sticker Emotion By Malee Naree” ผลงานสร้างสรรค์ล่าสุดโดย มาลี นารี (Malee Naree) หรือ วัชรกรนันทน์ ปัญญา ศิลปินร่วมสมัยแนว Pop Surrealism ชื่อดัง จัดแสดงให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณ ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
นิทรรศการ “Sticker Emotion” ในครั้งนี้ นำเสนอผลงานจิตรกรรมรวมทั้งสิ้น 19 ผลงาน ภายใต้แนวคิดที่หยิบยกเอา สติ๊กเกอร์ ตัวการ์ตูน และอีโมจิ ซึ่งเป็นภาษาภาพในวิถีชีวิตยุคดิจิทัลที่ผู้คนใช้ถ่ายทอดอารมณ์อย่างฉับไวและเป็นสากล มาทำหน้าที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง “สัญลักษณ์ของความรู้สึก” กับ “ประสบการณ์ภายในของมนุษย์” โดยศิลปินได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านองค์ประกอบรอบตัวละคร เปรียบเสมือนคลังของอารมณ์ร่วมที่หมุนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งความอ่อนโยน สดใส เปราะบาง และความเปลี่ยนแปลง ทว่าตัวละครศูนย์กลางกลับดำรงอยู่ในภาวะนิ่งสงบ เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้เข้ามาหยุดพัก เชื่อมโยง และสนทนากับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเป็นอิสระ ผ่านเทคนิคจิตรกรรมที่ละเอียดละเมียดละไม ราวกับอยู่กึ่งกลางระหว่างความฝันและความจริงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เจาะลึก 3 ผลงานไฮไลต์...เมื่อ 'ความน่ารัก' ซ่อนความเปราะบางของมนุษย์ยุคดิจิทัล
• “Brown Bear Emotion” ภาพสะท้อนของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่พยายามซ่อนหัวใจไว้ภายใต้รอยยิ้ม ผ่านเรื่องราวของเด็กหญิงผู้เงียบงันท่ามกลางฝูงหมีสีน้ำตาล ดอกไม้ และสัญลักษณ์แห่งความน่ารัก ตัวการ์ตูนเหล่านี้เปรียบเสมือน “เกราะทางอารมณ์” ที่ทั้งปกป้องและซ่อนความเปราะบางภายใน ท่ามกลางโทนสีพาสเทล และบรรยากาศอันอ่อนโยน ผลงานชิ้นนี้จะค่อย ๆ ดึงดูดผู้ชมให้สัมผัสถึงความเงียบ ความเหงา และความรู้สึกแท้จริงที่ไม่ได้ถูกพูดออกมา
• “Sheep Emotion” ผลงานที่บอกเล่าสภาวะอารมณ์อันซับซ้อนของมนุษย์ร่วมสมัย ผ่านภาพเด็กหญิงผมสีอ่อนท่ามกลางฝูงแกะที่แสดงสีหน้าแตกต่างกัน ทั้งความสุข ความเศร้า ความวิตกกังวล และความสับสน ศิลปินใช้ “แกะ” เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนและการใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันทางสังคม ส่วนใบหน้าที่ซ้ำ ๆ สื่อถึงโลกดิจิทัลที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลและการตอบสนองทางอารมณ์ตลอดเวลา แม้ภาพจะดูสดใสปลอดภัย แต่สายตาของเด็กหญิงกลับเต็มไปด้วยการเฝ้ามองอย่างโดดเดี่ยว ซ่อนความเหนื่อยล้าเอาไว้ภายใต้เปลือกนอกที่สวยงาม
• “The Artist (ศิลปิน)” ภาพแทนจิตวิญญาณของศิลปินในฐานะผู้สร้าง ผู้แบกรับ และผู้ปลดปล่อย ผ่านตัวละครนางฟ้าถือพู่กันและจานสีที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวดซึ่งออกมาจากหัวใจ ทว่าปีกที่กางออกและพลังของสีแดงที่โหมกระหน่ำ คือสัญลักษณ์ของการหลอมรวมเลือดเนื้อและจิตวิญญาณเพื่อแปรเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นความงาม ทุกฝีแปรงจึงเป็นเหมือนการฉีกโซ่ตรวนออกทีละเส้นเพื่อมุ่งสู่อิสรภาพ
กิจกรรมเวิร์กชอปพิเศษ! “Emotion in Color” วาดความรู้สึก…ในแบบของคุณ
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง มาลี นารี และ BeamArt นักวิจัยและนักออกแบบประสบการณ์ทางอารมณ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวิร์กชอปเยียวยาใจที่ผสมผสานการวาดมันดาลา (Mandala) และการระบายสีอะคริลิค ภายใต้แนวคิด Anti-Perfectionism เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมได้เชื่อมโยงกับตัวตนภายในอย่างแท้จริง
• วันจัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 (รอบเวลา 11:00 น. และ 15:00 น.)
• ค่าลงทะเบียน: 999 บาท / ท่าน (จำกัดรอบละ 10 ท่านเท่านั้น)
• ช่องทางการสมัคร: LINE: @SIAMTAKASHIMAYA
ร่วมด่ำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการ และค้นหาพื้นที่สงบภายในจิตใจกับนิทรรศการ “Sticker Emotion By Malee Naree” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณ ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-011-7500 หรือ Facebook: SIAM Takashimaya