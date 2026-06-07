LEPAS สร้างนิยามใหม่ของการเดินทางระดับพรีเมียม ด้วย Intelligent LEX Platform พื้นที่อัจฉริยะ และความปลอดภัยระดับห้าดาว

ในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตาม ห้องโดยสารที่คับแคบ การจัดสรรพื้นที่ที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน และการต้องเลือกระหว่างสมรรถนะการขับขี่กับความสะดวกสบาย ยังคงเป็นข้อจำกัดที่ผู้ใช้จำนวนมากต้องเผชิญ
ในฐานะแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) รุ่นใหม่จาก Chery Group LEPAS วางตำแหน่งแบรนด์ในฐานะ “Preferred Brand for Elegant Mobility Life” หรือแบรนด์ทางเลือกอันดับหนึ่งแห่งการเดินทางอันสง่างาม โดยพัฒนารถยนต์บน Intelligent LEX Platform สถาปัตยกรรมยานยนต์ระดับโลกขนาด Full-Size ที่รองรับพลังงานได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมนำแนวคิด Spatial Intelligence หรืออัจฉริยภาพแห่งพื้นที่ใช้สอย มาสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ และยกระดับมาตรฐานของการเดินทางระดับพรีเมียมในยุคปัจจุบัน
Intelligent LEX Platform ได้รับการพัฒนาขึ้นในฐานะ Native Architecture ที่ออกแบบมาเพื่ออนาคต โดยผสานแนวคิด Spatial Intelligence เข้าไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มตั้งแต่ต้น ช่วยแก้โจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มักต้องแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ใช้สอยและสมรรถนะการขับขี่ พร้อมมอบประสิทธิภาพด้านพื้นที่ระดับแนวหน้าของกลุ่มรถ ควบคู่กับประสบการณ์ Elegant Driving ที่นุ่มนวล มั่นคง และเหนือระดับ สร้างประสบการณ์การเดินทางที่สง่างามและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ความสง่างามที่แท้จริงเริ่มต้นจากความสบายทั้งด้านพื้นที่และความรู้สึก ด้วยการออกแบบสัดส่วนระยะฐานล้อต่อตัวถัง (Wheelbase-to-Body Ratio) และการจัดวางห้องโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ Intelligent LEX Platform ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในให้มากที่สุดภายใต้ขนาดตัวรถเดียวกัน ขจัดข้อจำกัดที่พบได้บ่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง “ตัวรถใหญ่ แต่พื้นที่ภายในไม่สัมพันธ์กับขนาดภายนอก”
ด้วยสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่โดยเฉพาะ (New Energy-Oriented Architecture) แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมพื้นห้องโดยสารแบบเรียบตลอดทั้งคัน (Full-Domain Ultra-Flat Floor Design) ช่วยกำจัดอุโมงค์กลางที่มักพบในรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ส่งผลให้ห้องโดยสารมีความโปร่งโล่ง ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายในการโดยสารอย่างชัดเจน
การจัดวางพื้นที่ภายในที่กว้างขวางช่วยให้ผู้โดยสารตอนหลังสามคนสามารถนั่งได้อย่างสบาย พร้อมพื้นที่วางขาที่เหลือเฟือ ลดความอึดอัดตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวัน การเดินทางกับครอบครัว การท่องเที่ยว การตั้งแคมป์ หรือการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง พื้นที่ภายในยังสามารถรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ทั้งรถเข็นเด็ก อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง หรือกระเป๋าเดินทาง ทุกตารางนิ้วของห้องโดยสารถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า รองรับการเดินทางและการใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Intelligent LEX Platform คือความยืดหยุ่นในการรองรับระบบขับเคลื่อนหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้าล้วน (BEV) ผ่านการออกแบบแพ็กแบตเตอรี่แบบมาตรฐานและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบโมดูลาร์ที่มีการบูรณาการสูง ช่วยให้สามารถพัฒนารถยนต์ได้หลายรูปแบบบนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ใช้สอยหรือสมรรถนะการขับขี่ มอบอิสระในการเลือกเทคโนโลยีการเดินทางที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน
ความมั่นใจในการขับขี่และเสถียรภาพบนท้องถนน เริ่มต้นจากรากฐานด้านความปลอดภัยของโครงสร้าง Intelligent LEX Platform ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Safety First โดยจัดสรรพื้นที่โครงสร้างอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องทั้งแบตเตอรี่และผู้โดยสาร พร้อมใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในสัดส่วนที่สูงเป็นพิเศษ ร่วมกับโครงสร้างป้องกันเฉพาะทาง ส่งผลให้แพลตฟอร์มมีศักยภาพในการผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับห้าดาวของ Global NCAP ช่วยปกป้องทั้งระบบแบตเตอรี่และห้องโดยสารอย่างรอบด้าน เปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมให้กลายเป็นความอุ่นใจที่ผู้ใช้งานสัมผัสได้จริง
นอกเหนือจากเทคโนโลยีและวิศวกรรม LEPAS ยังสะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ผสานอารมณ์และความงดงามผ่านปรัชญา Leopard Aesthetics ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความคล่องแคล่ว สง่างาม และทรงพลังของเสือดาว ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาการออกแบบที่ผสานความสปอร์ตและความหรูหราได้อย่างลงตัว
รายละเอียดการออกแบบที่โดดเด่นประกอบด้วยไฟ Daytime Running Light รูปทรงตัว V ที่สะท้อนภาพลักษณ์เฉียบคมและมั่นใจ กระจังหน้าทรงโค้งมนพร้อมรายละเอียดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานจิวเวลรี่ระดับพรีเมียม ตลอดจนตัวถังที่กว้างและไฟท้ายแบบ Full-Width Light Bar ที่ช่วยเสริมบุคลิกอันเรียบหรู ทันสมัย และโดดเด่นบนท้องถนน
ด้วยพลังของ Intelligent LEX Platform LEPAS ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมสู่ประสบการณ์การใช้งานจริง ผ่านพื้นที่อัจฉริยะที่กว้างขวางและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อนที่รองรับพลังงานหลากหลายรูปแบบ และมาตรฐานความปลอดภัยระดับห้าดาวที่ได้รับการออกแบบอย่างรอบด้าน รองรับทุกการเดินทางตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเดินทางกับครอบครัว เพื่อให้ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความมั่นใจ ความสะดวกสบาย และสะท้อนตัวตนของ Preferred Brand for Elegant Mobility Life ได้อย่างสมบูรณ์แบบ