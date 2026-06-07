ยุคทอง T-BEAUTY คำตอบ เทรนด์บิวตี้ของคนไทย ที่ได้ไปต่อ!

เมื่อกระแสความงามแบบไทย T-Beauty ณ ตอนนี้พุ่งทยานกันแบบฉุดไม่อยู่เรียกได้ว่าหลากหลายแบรนด์ไทยแข่งขันกันสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ คุ้มราคา มาเสิร์ฟผู้บริโภคกันแบบไม่มีพัก จนหลายแบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดดและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงปรากฏอยู่ในมือของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วโลก
NINE BEAUTY โซนบิวตี้ภายในร้าน CJ MORE มุ่งสู่การเป็น T-Beauty Destination จุดหมายสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของคนไทย เชื่อว่า T-Beauty ในวันนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแบรนด์ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจและตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพอากาศ โทนสีผิว หรือพฤติกรรมการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง เห็นผลจริง และเข้าถึงได้ในราคาที่คุ้มค่า
จึงพร้อมเป็นพื้นที่สนับสนุนและผลักดันศักยภาพของแบรนด์ความงามให้เข้าถึงผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสาขากว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ เพราะ NINE BEAUTY เชื่อว่าความงามที่ดีที่สุด คือความงามที่เข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง
เราจึงพร้อมเป็นจุดหมายแห่งการค้นพบ T-Beauty ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ค้นพบแบรนด์ไทยคุณภาพและไอเทมความงามที่ตอบโจทย์คนไทยได้แล้ววันนี้ที่ NINE BEAUTY ในร้าน CJ MORE กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ