“พิพัฒน์” ลุยสงขลา สั่งเร่งฟื้นฟูสะพานคลองอู่ตะเภา เดินหน้าอุโมงค์ยุทธศาสตร์ “บาโรย-ทุ่งตำเสา เชื่อม”สงขลา สตูล ปัตตานี”

“พิพัฒน์” ลุยสงขลา ประกาศเดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อม 2 ฝั่งทะเล ของงบปี 70 เร่งฟื้นฟูสะพานคลองอู่ตะเภาแบบถาวร เดินหน้าอุโมงค์ยุทธศาสตร์ “บาโรย-ทุ่งตำเสา” Missing Link เชื่อมสงขลา สตูล และปัตตานี ผ่าน ทล.4145 และ 4137 เซฟเวลากว่า40 นาที ย้ำใช้เทคโนโลยีเจาะอุโมงค์ไม่ตัดป่า พลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ตอนล่าง
วันที่ 7 มิถุนายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำทีมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานจากเหตุอุทกภัยปี 2568 พร้อมประกาศเดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อม 2 ฝั่งทะเล (อันดามัน – อ่าวไทย) ชูไฮไลต์โครงการอุโมงค์ “บาโรย - ทุ่งตำเสา” ที่จะเข้ามาพลิกโฉมระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืน
โดย มีคณะผู้บริหารร่วมเดินทาง ประกอบด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายษฐา ขาวขำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ, นายแวรุสลัน มะสาและ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ, ดร.รัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีฯ, นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ และนายปิยะพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมลงพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้นำท้องถิ่น ส.ส.ในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน ณ บริเวณสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
@ ทล.ของบปี 70 เร่งฟื้นฟูสะพานคลองอู่ตะเภา
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ได้ลงตรวจจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี 2568 บริเวณสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ทางหลวงหมายเลข 4145 (ตอน คลองแงะ - บาโรย) ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้นำสะพานแบริ่งมาติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนสัญจรได้ชั่วคราว กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้เร่งรัดการทำงานเพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้กับชาวบ้านให้ได้เร็วที่สุด และได้เตรียมเสนอของบประมาณปี 2570 เพื่อมาก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงขอให้พี่น้องชาวตำบลคลองแงะ และพื้นที่บาโรยเชื่อมั่นได้ว่าภายในปี 2570 สะพานแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอน
@รอมา 40 ปี ถนนเชื่อม”สงขลา สตูล ปัตตานี เจาะอุโมงค์”ต.บาโรย - ต.ทุ่งตำเสา”
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้ขับเคลื่อนโครงการเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อจังหวัดสงขลา สตูล และปัตตานี (Missing Link) ผ่านทางหลวงหมายเลข 4145 และ 4137 ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ การก่อสร้างอุโมงค์ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะลดระยะทางเดินทางได้ถึง 50-60 กิโลเมตร และประหยัดเวลาได้กว่า 40 นาที ในการเดินทางจาก ต.บาโรย จ.สงขลา ถึง ต.ทุ่งตำเสา จ.สตูล
"ถนนเส้นนี้เป็นความหวังของประชาชนมาไม่น้อยกว่า 40 ปี ผมในฐานะที่ได้รับการมอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในยุคนี้ หากเส้นทางนี้สำเร็จ พี่น้องจาก อ.สะเดา หรือนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือปากบาราหรือตำมะลัง จ.สตูล จะประหยัดเวลาการเดินทางได้อย่างมหาศาล" นายพิพัฒน์ กล่าว
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ กรมทางหลวงจะดำเนินการศึกษาและออกแบบอย่างรัดกุม โดยจะใช้เทคโนโลยีการเจาะอุโมงค์ลอดผ่าน ซึ่งเป็นวิธีที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนและสังคมโลก พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่วมกันให้โครงการนี้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเดินหน้าต่อไปได้
ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางเชื่อมจังหวัดที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียสู่หมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา และเกาะหลีเป๊ะ รวมถึงกระตุ้นการค้าชายแดน สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม