การรถไฟฯ มุ่งเป้าหมาย”อุบัติเหตุจุดตัดเป็นศูนย์”จัดกิจกรรมชวนร่วมเรียนรู้ความปลอดภัยทางราง

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมชวนร่วมเรียนรู้ความปลอดภัยทางรางในงาน SRT x JRM 2026 พบกับ โมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอาณัติสัญญาณ ทดลองขับรถไฟ KIHA แบบเสมือนจริง พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Mission Zero อุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเป็นศูนย์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางราง พร้อมนำเสนอภารกิจ “SRT Mission Zero : รถไฟห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ภายในงาน “SRT x JRM 2026 : Raillation ความสัมพันธ์ระหว่างราง” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น M ประตู 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกับระบบรถไฟแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2569
โดย ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้โลกของรถไฟ ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอาณัติสัญญาณ การสวมบทบาทนายสถานีผ่านระบบ E-Token การทดลองขับรถไฟ KIHA แบบเสมือนจริง รวมถึงการเรียนรู้การทำงานของระบบควบคุมการเดินรถผ่าน Interlocking Simulator ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานและประสบการณ์เสมือนจริงแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเดินรถและความปลอดภัยทางรางได้อย่างถูกต้อง
นายอนันต์ กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกันระหว่างรถไฟและผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้เส้นทางผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
“กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟฯ ซึ่งใช้งานจริงในระบบปฏิบัติการมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทดลองเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ การขอทางสะดวก ตลอดจนการทำงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเดินรถที่ต้องอาศัยความแม่นยำและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามกฏจราจร เมื่อเห็นเครื่องหมายจราจรบริเวณทางตัดเสมอระดับทาง ควรหยุดห่างจากรางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร และคิดเสมอว่าจะมีรถไฟผ่านมา รวมทั้งตระหนักว่ารถไฟมีน้ำหนักมากและต้องใช้ระยะทางในการหยุดยาวกว่ายานพาหนะทั่วไป จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันที ผู้ใช้รถใช้ถนนจึงควรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ” นายอนันต์ กล่าว
นายอนันต์ กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Japan Rail Modelers (JRM) ได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจเรื่องรถไฟแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินรถ ระบบราง และมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและการใช้เส้นทางร่วมกับระบบรางอย่างปลอดภัย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจ “MISSION ZERO รถไฟห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ–รถยนต์ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการรถไฟฯ ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้ทางตัดรถไฟอย่างถูกต้อง และการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญในการลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกับระบบราง เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย “Mission Zero” หรือการลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์อย่างยั่งยืนต่อไป