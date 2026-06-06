“สิริพงศ์” ลงพื้นที่ขอนแก่น เร่งแก้ปัญหาระบบคมนาคม ดันเปิดเส้นทางรถโดยสารสาธารณะเชื่อมระหว่างอำเภอ เดินทางสะดวก

“สิริพงศ์” ลงพื้นที่ขอนแก่น เร่งแก้ปัญหาคมนาคม และยกระดับความปลอดภัยทางถนน ดันแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเส้นทางรถโดยสารสาธารณะเชื่อมระหว่างอำเภอ”ชุมแพ – สีชมพู”และตัวเมือง-สวนสัตว์ขอนแก่น หนุนท่องเที่ยว-เศรษฐกิจก้าวกระโดด
เมื่อวันนี้ 5 มิถุนายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยะ โยมา รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก (ขบ.) และนายพงศกร จุลละโพธิ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามการพัฒนายกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงที่ 7 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเน้นการดำเนินงานที่ไม่ใช่เพียงแก้ไขปัญหา แต่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ร่วมหารือกับ ขบ. ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ในส่วนของการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ กระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจำทางด้วยระบบ SMART BUS โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ อาทิ ระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันให้ข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีแผนกำหนดเส้นทางเดินรถระหว่างอำเภอเส้นทางใหม่ เส้นทางชุมแพ - สีชมพู ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อจากตัวเมืองขอนแก่นไปยังสวนสัตว์ขอนแก่น เพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ขณะเดียวกันยังมีแผนการดำเนินการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะจากอำเภอรองเข้าสู่อำเภอหลัก โดยผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเดินรถ เพื่อขยายโอกาสการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
@ทล.ก่อสร้าง 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง
สำหรับแนวทางการพัฒนาทางหลวงในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีโครงการสำคัญทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแผนดำเนินการในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคอีสาน รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 7 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้าง ทล.2039 ตอนอำเภอน้ำพอง - อำเภอกระนวน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.2 กับ ทล.230 (แยกเมืองเก่า) โครงการก่อสร้าง ทล.2109 สายคำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ โครงการก่อสร้าง ทล.229 สายอำเภอบ้านไผ่ - อำเภอมัญจาคีรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ลดระยะเวลา และยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนได้อีกด้วย
นายสิริพงศ์ยังได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถบริเวณโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจราจรมีความหนาแน่น โดยได้สั่งการให้แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) และโรงพยาบาล ร่วมกันพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และลดผลกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการโดยเร็วที่สุด
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนในด้านความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง โดยประชาชนได้ร้องเรียนถึงปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอบน ทล.2228 (ถนนเจนจบทิศ) ระยะทาง 8 กิโลเมตร ปัญหาผิวจราจรบนทางสามแยกตำบลในเมือง และจุดกลับรถที่ไกลจากหมู่บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอเสนองบประมาณในปี 2570 จึงมอบหมายให้ ทล. ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดขอนแก่นจะมีการบรรจุโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ในแผน 5 ปี และ 8 ปี ทั้งทางบกและทางอากาศ จะนำมาซึ่งความเจริญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชาชนจะเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คาดว่าในระยะ 3 - 4 ปีนี้ จังหวัดขอนแก่นจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด