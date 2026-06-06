“คมนาคม”หารือ “สภานายจ้างฝรั่งเศส" ร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาโลจิสติกส์ไทย

“ปลัดคมนาคม” ต้อนรับ Mr. François Corbin รองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ หารือความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนต้อนรับ Mr. François Corbin รองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ พร้อมคณะนักธุรกิจฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกกส์และการขนส่ง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายชยธรรม์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้โดยสาร และเพิ่มความปลอดภัยของการขนส่ง ซึ่งภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน อีกทั้ง ยังเห็นบทบาทสำคัญของภาคเอกชนฝรั่งเศสในการสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ซึ่งในหลายโครงการพื้นฐานสำคัญขนาดใหญ่ของประเทศไทย ยังอยู่ระหว่างการศึกษา พิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยกระบวนการต่าง ๆ จะเปิดกว้างทุกประเทศอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่มี 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง การให้บริการขนส่งสาธารณะในราคาสมเหตุสมผล และการแก้ไขการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างผลักดันให้การขนส่งสินค้าและการขนส่งคน เปลี่ยนจากทางถนนเป็นหลักไปเป็นระบบรางแทนเพราะมีต้นทุนที่ถูกกว่า โดยกระทรวงคมนาคมมีความยินดีอย่างยิ่งในการเปิดกว้างต่อความร่วมมือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในระดับสากล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือในวันนี้ จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือเชิงรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและภาคเอกชนฝรั่งเศส ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป
ด้าน MEDEFi ได้แสดงความพร้อม และสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพื้นฐานสำคัญของไทยในหลายสาขา อาทิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อันดามัน และล้านนา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ทั้งในเขตเมือง และเมืองในภูมิภาค โดยเชื่อมั่นว่าการหารือในวันนี้จะช่วยต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐไทย และภาคเอกชนฝรั่งเศสให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป