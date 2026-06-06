"การบินไทย”เปิดตัวมาสคอต ดึง”น้องเกล นั่ง“Junior Air-bassador” รุกตลาดครอบครัว- ต่อยอดสร้างรายได้ใหม่

"การบินไทย”เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers”ชุดแรก 5 คาแรกเตอร์ สะท้อนเอกลักษณ์ไทยผ่านบุคลิกที่หลากหลาย สร้างความผูกพันเชิญชวนเยาวชนออกเดินทาง ดึง“น้องเกล”ร่วมในฐานะ “Junior Air-bassador”รุกตลาดแบบครอบครัว -ต่อยอดสร้างรายได้ใหม่จากสินค้าลิขสิทธิ์และกิจกรรมต่าง ๆ
วันนี้ (6 มิถุนายน 2569) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาสคอต “Junior Sky Explorers” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เพื่อเติมเต็มความสนุกสนานและสร้างความประทับใจในทุกการเดินทาง พร้อมเข้าถึงกลุ่มครอบครัวยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ภายในงาน การบินไทยได้รับเกียรติจาก ด.ญ. แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ (น้องเกล) เข้าร่วมในฐานะ “Junior Air-bassador” สร้างสีสันและความน่ารักให้กับการเปิดตัวครั้งนี้
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า “Junior Sky Explorers เป็นกลุ่มมาสคอตชุดแรกของการบินไทยเพื่อนักเดินทางรุ่นเยาว์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยในประเทศไทย ต่อยอดเป็นคาแรกเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ และเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างความสุข ความผูกพัน และประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่เด็กและครอบครัว สามารถต่อยอดไปสู่ความบันเทิงบนเครื่องบิน สินค้าลิขสิทธิ์ และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว”
นอกจากนี้ นายกิตติพงษ์ ได้เปิดเผยแนวคิดเบื้องหลังเพิ่มเติมว่า “Junior Sky Explorers เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Dream Big, Fly Far” หรือ “ฝันที่ใหญ่บินไกลสุดฟ้า” ที่เราออกแบบขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะทุกการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเริ่มต้นจากความฝันเล็ก ๆ ของใครบางคนเสมอ เราหวังว่า เมื่อพวกเขาได้รู้จักกับ Junior Sky Explorers พวกเขาจะไม่ได้พบเพียงตัวการ์ตูน แต่จะได้พบเพื่อน พบแรงบันดาลใจ และพบความกล้าที่จะออกไปค้นพบโลกกว้างด้วยตัวเอง”
กลุ่มมาสคอต Junior Sky Explorers ประกอบด้วย 5 คาแรกเตอร์ ได้แก่ “เบญจา (เบญ)” ไก่ชนจากพิษณุโลก ผู้นำผู้กล้าหาญ “ไอยรา (ไอซ์)” ช้างไทยจากสุรินทร์ ผู้พิทักษ์แสนอบอุ่น “วิฬาร์ (เว)” แมววิเชียรมาศจากพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนความสง่างามและโชคดี “ทุย” ควายน้ำจากพัทลุง เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ และ “ริก้า” นกเอี้ยงสาริกาจากสงขลา อัจฉริยะตัวจิ๋วผู้เปี่ยมไหวพริบ ซึ่งทุกคาแรกเตอร์สะท้อนเอกลักษณ์ไทยผ่านบุคลิกที่หลากหลาย แต่มีจุดหมายเดียวกัน คือการเชิญชวนเยาวชนออกเดินทาง ค้นพบโลกกว้าง และสร้างรอยยิ้มในทุกเที่ยวบิน พร้อมแผนต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ของที่ระลึก และบัตร Sky Junior สำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus รุ่นเยาว์
ทั้งนี้ Junior Sky Explorers เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้โดยสารตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีสมาชิก Royal Orchid Plus รุ่นเยาว์ อายุระหว่าง 2-12 ปีกว่า 33,000 คน และมีผู้โดยสารเด็กเดินทางกับสายการบินกว่า 300,000 คนต่อปี สะท้อนโอกาสในการเติบโตผ่านการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ซึ่งการบินไทยมองว่าเด็กจะเป็นตัวเชื่อมให้ผู้ปกครองกลับมาใช้บริการ
โดย Mascot การบินไทย จะเป็น New Revenue Stream สร้างรายได้ใหม่จากสินค้าลิขสิทธิ์และกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต การบินไทยเตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับ “นักผจญภัยตัวน้อย” ผ่าน Royal Orchid Holidays (ROH) โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของมาสคอตกับจังหวัดต้นกำเนิด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก สุรินทร์ และสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงไตรมาส 4/69