พานิชย์จัดแคมเปญใหญ่ “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” ตั้งเป้ากระจายผลผลิต 1,000 ตัน

กรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดไท ขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026 รณรงค์บริโภคผลไม้ไทยผ่านเครือข่ายตลาดกลาง ตลาดสด และตลาดต้องชมกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้ากระจายผลผลิต 1,000 ตัน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลไม้สำคัญหลายชนิดทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกัน ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย และลองกอง ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก กรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภค เพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น กระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงด้านการตลาดของเกษตรกร โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่เป็นธรรม
การดำเนินงานภายใต้แคมเปญ “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” กรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับตลาดกลาง ตลาดสดและตลาดต้องชมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพมากขึ้น ควบคู่กับการขยายช่องทางการจำหน่ายและเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของไทย
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ ตลาดไท ซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ที่สำคัญของประเทศ กรมการค้าภายในได้ร่วมกับผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้คุณภาพ จากแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศมาจำหน่าย ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า ลดขั้นตอนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ค้า ร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงผลไม้คุณภาพในราคาที่เหมาะสม
ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้หลากหลายชนิด ทั้งในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและการตลาด อาทิ การชิมผลไม้ไทยคุณภาพ การสาธิตเมนูและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ไทย กิจกรรม “ชิม แชะ แชร์” และโปรโมชันพิเศษ จากผู้ประกอบการภายในตลาด เพื่อสร้างบรรยากาศการเลือกซื้อผลไม้ไทยและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ จะติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ามาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลผลิตสามารถกระจายออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มสภาพคล่องทางการค้า และเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตผลไม้ไทยในระยะยาว
ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยที่ตลาดไทแล้ว กรมการค้าภายในยังเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทย ภายใต้แคมเปญ “Thailand : The Land of Tropical Fruits 2026” ร่วมกับตลาดกลางตลาดสด และตลาดต้องชม ในพื้นที่ต่างๆ กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาด และเร่งกระจายผลผลิตผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภค
โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทางเพจ Facebook กรมการค้าภายใน DIT และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569.