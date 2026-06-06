ซีพีแรมส่ง Le Pan Moist Banana Bread บุกตลาดเบเกอรี่เกาหลีใต้

ซีพีแรม โชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน ดัน “Le Pan Moist Banana Bread” บุกตลาดเกาหลีใต้ ต่อยอดวัตถุดิบไทย สู่กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ส่งออกระดับพรีเมียม
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน เดินหน้ากลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เมนูใหม่ “Le Pan Moist Banana Bread” เค้กสอดไส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วยหอม เข้าวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ E-mart Traders ทั่วประเทศเกาหลีใต้ โดยขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 14 ตัน พร้อมรายงานผลตอบรับเชิงบวกจากกระแสความนิยมขนมเพื่อสุขภาพในตลาดแดนกิมจิ สะท้อนศักยภาพการผลิตระดับโลกของซีพีแรม และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกต่อเนื่อง
ชูเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก ยกมาตรฐานเบเกอรี่ไทยสู่สากล “Le Pan Moist Banana Bread” ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ความอร่อยระดับพรีเมียมที่เข้าถึงง่าย” โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มฟู ชุ่มฉ่ำ ละลายในปาก ผสานกับไส้ครีมคัสตาร์ดกล้วยหอมไทยคัดพิเศษอย่างลงตัว ผ่านกระบวนการผลิตจากครัวซีพีแรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติทันสมัยที่สุดของซีพีแรม ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น ภายใต้ระบบการผลิตคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานโลกในทุกขั้นตอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่นวัตกรรมการผลิตที่ทำให้สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งการรับประทานในอุณหภูมิห้อง หรือนำไปแช่เย็นก่อนให้สัมผัสไส้ครีมในรูปแบบไอศกรีมหอมหวาน เย็นชื่นใจ เพื่อนำเสนอ Eating Experience รูปแบบใหม่สู่ตลาดเบเกอรี่เกาหลีใต้ โดยวางกลยุทธ์ราคา Penetration Pricing ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ Value for Money ด้วยแพ็กเกจ 12 ชิ้น ราคา 12,980 วอน หรือเฉลี่ยชิ้นละประมาณ 23-25 บาท ถือเป็นราคาที่จูงใจอย่างมากสำหรับสินค้านำเข้าในตลาดเกาหลีใต้ที่มีค่าครองชีพสูง
ในงาน “THAIFEX-ANUGA ASIA” ปีที่ผ่านมา ประกอบกับกระแสความนิยมในตลาดเกาหลีใต้ที่ชื่นชอบรับประทานเค้ก เบเกอรี่ และขนมอบแช่แข็ง รสชาติผลไม้อย่างกล้วยหอมโฮมเมดและนมคุณภาพดี มอบรสชาติกลมกล่อม “ไม่หวานจัด” และเนื้อสัมผัส “เนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ” เป็นที่โปรดปรานของผู้บริโภคหลายกลุ่มในเกาหลีใต้ ซึ่งรับประทานง่าย พกพาสะดวก ประกอบกับเทรนด์ความนิยมสินค้าจากประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ด้านรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ด้วยจุดเด่นของ Le Pan Moist Banana Bread ที่เป็นสินค้าแช่แข็ง (Frozen) แต่ยังคงความนุ่มชุ่มฉ่ำเมื่อรับประทานแบบ thaw & serve รวมถึงใช้รสชาติกล้วยหอมไทยที่เข้ากับความชอบของผู้บริโภคเกาหลีใต้ จึงสามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่างเหมาะสม และได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้ซื้อของ E‑Mart Traders
ขณะเดียวกัน ตลาดขนมเพื่อสุขภาพในเกาหลีใต้ก็กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจาก Horizon Databook ชี้ว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มผลไม้ ถั่ว และเมล็ดพืช ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึง 41.35% สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ขับเคลื่อนทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นอย่างจริงจัง ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) โดยจัดตั้ง “มุมอาหารเพื่อสุขภาพ” ในร้านสะดวกซื้อใกล้สถานศึกษาทั่วประเทศ
ปัจจัยเหล่านี้เปิดโอกาสให้ Le Pan Moist Banana Bread ที่มีวัตถุดิบหลักเป็นกล้วยหอม ผลไม้ที่อุดมด้วยไฟเบอร์ วิตามินเอ วิตามินซี เบต้าแคโรทีน และทริปโตเฟน ซึ่งให้ทั้งพลังงาน บำรุงสายตาและคลายเครียด ตอบโจทย์ทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ และเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัย
จากความสำเร็จของ Le Pan Moist Banana Bread ในเกาหลีใต้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรของไทย โดยเฉพาะกล้วยหอมคัดพิเศษจากเกษตรกรไทย ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ภาคเกษตรกรรม จนถึงการส่งออก และเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ทำให้ซีพีแรมมั่นใจในการวางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส พร้อมเตรียมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในอนาคต เพื่อตอกย้ำสถานะแบรนด์อาหารไทยที่ครองใจผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ และต่อยอดขยายสู่ตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคต่อไป
การรุกตลาดเกาหลีใต้ในครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการผสานนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตและความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึกและเชิงกว้าง สู่ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่ตอบโจทย์ตลาดที่มีความเฉพาะตัว พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของซีพีแรมในการเป็น “ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารที่มอบสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้บริโภคทั่วโลก” ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยกระดับวัตถุดิบเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลก และส่งต่อ Soft Power อาหารไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน