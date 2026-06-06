Coway เปิดสาขา 15 ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

Coway ฉลองครบ 15 สาขา Brand Store ทั่วประเทศ เปิดสาขาใหม่ Future Park รังสิต จัดโปรคอมโบ 3 สินค้ายอดนิยมเพียง 99 บาทต่อเดือน พร้อมมหกรรมความคุ้มยกบ้าน วันนี้ถึง 10 มิ.ย. ที่ เมกาบางนา
โคเวย์ (COWAY) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้าขยายการเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ฉลองความสำเร็จของการเปิดครบ 15 สาขา Brand Store ทั่วประเทศ ด้วยการเปิดสาขาใหม่ล่าสุด ณ Future Park รังสิต พร้อมมอบความคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมผ่านโปรโมชันคอมโบ 3 สินค้ายอดนิยมในราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาทต่อเดือน ตอกย้ำแคมเปญ ‘โคเวย์ยกบ้าน’ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยโซลูชันเพื่อสุขภาพครบวงจรภายในบ้าน นอกจากนี้ ได้จัดงาน ‘Coway Better Life: มหกรรมความคุ้มยกบ้าน’ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรอย่างใกล้ชิด
เพื่อต่อยอดแคมเปญ ‘โคเวย์ยกบ้าน’ และส่งมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น Coway จัดงาน ‘Coway Better Life: มหกรรมความคุ้มยกบ้าน’ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณชั้น 1 โซน IKEA ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากโคเวย์อย่างใกล้ชิด ทั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องซักอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้นวดไฟฟ้า และเครื่องกรองน้ำใช้ (POE) พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษและโปรโมชันเฉพาะภายในงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกครอบครัวยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม อาทิ เครื่องกรองน้ำในราคา 99 บาทต่อเดือน เป็นราคาพิเศษ 7 เดือนแรกเมื่อซื้อสินค้า Coway ชนิดใดก็ได้ 3 เครื่องขึ้นไป
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ Coway NEO PLUS เครื่องกรองน้ำยอดนิยมของโคเวย์ จากปกติ 499 บาทต่อเดือน ช่วง 7 เดือนแรกจ่ายเพียง 99 บาทต่อเดือน และหลังจากนั้นเหลือ 424.15 บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญา ขณะที่ Coway NOBLE II เครื่องฟอกอากาศดีไซน์พรีเมียม จากปกติ 900 บาทต่อเดือน ช่วง 7 เดือนแรกจ่ายเพียง 99 บาทต่อเดือน และหลังจากนั้นเหลือ 765 บาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญา ตลอดจนกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายที่จัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การเลือกสรรโซลูชันเพื่อสุขภาพภายในบ้านแบบครบวงจรให้แก่ผู้บริโภค
ปัจจุบัน Coway Brand Store เปิดให้บริการรวม 15 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่
• เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3
• เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5
• เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
• เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 3
• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G
• เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 2
• เซ็นทรัล อยุธยา ชั้น 1
• เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 3
• เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 2
• เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ชั้น 1
• เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
• เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 3
• สยามพารากอน ชั้น 4
• ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 ฝั่งอีสต์
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Coway ในการขยายการเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้แคมเปญ 'โคเวย์ยกบ้าน' ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันเพื่อสุขภาพครบวงจรสำหรับทุกคนในครอบครัว