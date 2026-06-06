“CRG-Teibto-Oracle NetSuite” ชู ERP อัปเกรด 1,400ร้านอาหารสู่ Data-Driven

Teibto Co., Ltd. ผู้ให้บริการโซลูชันด้านซอฟต์แวร์ ประกาศความร่วมมือกับ Oracle NetSuite และ Central Restaurants Group (CRG) เดินหน้า Kick-Off โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ภายใต้แนวคิด “Empower Every Decision” เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลแบบใกล้เคียงกับเวลาจริง (Near Real - Time) รองรับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารมากกว่า 1,400 สาขา ในเครือ
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการวางโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว ผ่านการรวมศูนย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเดียว (Single Source of Truth) และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายระบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล และเร่งความเร็วในการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการตลาด
นางสาวอภิษฎา เดมีย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Teibto Co., Ltd. กล่าวว่า “ระบบ New ERP ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงระบบหลังบ้าน แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความร่วมมือครั้งนี้ เราออกแบบระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติแบบNear Real - Timeเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็ว”
นางสาวธิติรัตน์ ทองถาวร Country Manager, Oracle NetSuite Thailand กล่าวว่า “Cloud ERP ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการได้แบบ End-to-End บนแพลตฟอร์มเดียว เพิ่มทั้งความโปร่งใส ความคล่องตัว และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในยุคปัจจุบัน”
นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Central Restaurants Group กล่าวว่า “ด้วยการบริหารธุรกิจร้านอาหารมากกว่า 1,400 สาขา และมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ระบบ New ERP จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจน ตั้งแต่การบริหารต้นทุนไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งช่วยสนับสนุนการวางกลยุทธ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที”
นางสาวอภิษฎา กล่าวว่า “เราคาดหวังว่าระบบนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และเสริมความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว”โครงการดังกล่าวยังรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบ Multi-Brand โดยมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น (Agility) และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาด
ภายใต้แนวคิด “Empower Every Decision” โครงการนี้ยังต่อยอดด้วยการพัฒนาโซลูชันเฉพาะทางผ่าน Oracle APEX เพื่อเสริมการทำงานของระบบ New ERP โดยเฉพาะด้านการบริหารซัพพลายเชนและสต๊อกแบบใกล้เคียงกับเวลาจริง (Near Real Time) ผ่านระบบ Material Requirements Planning (MRP) และNear Real-time Inventory Management ที่เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ เช่น สูตรอาหาร (Recipe), โปรโมชั่น (Promotion) และข้อมูลการจัดซื้อ (Procurement) เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร
โซลูชันดังกล่าวช่วยให้ Central Restaurants Group สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ Cost Calculation, Cost of Goods Sold ไปจนถึง Inventory Valuation พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ Oracle NetSuite เพื่อทำ Financial Consolidation และสร้างฐานข้อมูลกลางในระดับองค์กร
นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจแบบ End-to-End และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน และรักษาอัตรากำไร (Margin) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในอุตสาหกรรมอาหาร