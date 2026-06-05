เซ็นทรัล รีเทล เปิดวิสัยทัศน์บนเวที Thailand-Vietnam Business Forum 2026

เซ็นทรัล รีเทล เปิดวิสัยทัศน์บนเวที Thailand-Vietnam Business Forum 2026ตอกย้ำจุดมุ่งหมาย ‘เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม’ มุ่งสร้างคุณค่าสู่ท้องถิ่นหนุนพลังพันธมิตรสองชาติเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายดิจิทัล เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ขึ้นเวทีปาฐกถาในฐานะผู้นำทัพธุรกิจไทย ในงานสัมมนา Thailand-Vietnam Business Forum 2026 (TVBF 2026) ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิด ‘Growing Together’ มุ่งเปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือผ่านการผสานศักยภาพและความแข็งแกร่งของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดประตูสู่โอกาสในการก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคง พร้อมทั้งถอดรหัสกลยุทธ์ความสำเร็จที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกของไทยสามารถเติบโตและครองใจผู้บริโภคในเวียดนามได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นสำคัญจากการร่วมเสวนาของ ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ในหัวข้อ ความร่วมมือไทย-เวียดนาม: กลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ของอาเซียน (Thailand and Viet Nam: Next Growth Engine) สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างแนวคิด ‘Growing Together’ และเจตนารมณ์ของกลุ่มเซ็นทรัลในการมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุนให้ดียิ่งขึ้น
นับตั้งแต่ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ได้ปักหมุดดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามเมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ เพื่อยกระดับซัพพลายเชนทั้งหมดให้เติบโตไปด้วยกัน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการภายใต้ชื่อ “Better for Vietnam” ซึ่งทั้งองค์กรจะดำเนินงานและมีตัวชี้วัดร่วมกันผ่าน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. การส่งเสริมสินค้าและธุรกิจท้องถิ่น ผ่านการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าปลีกทั่วประเทศเวียดนาม โดยมีการจัดซื้อสินค้าในกลุ่มผักและผลไม้จำนวนกว่า 60,000,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรและผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 2,000 ราย พร้อมทั้งจัดงานเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าท้องถิ่นของเวียดนามและสินค้าจากประเทศไทยผ่านร้านค้าในเครือข่ายมากกว่า 250 ครั้งในปี 2568 ที่ผ่านมา ตลอดจนส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย SME กว่า 1,300 ราย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสินค้าเวียดนามในระดับนานาชาติผ่านงาน Vietnamese Week in Thailand และจัดงานโปรโมทสินค้าไทยในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในเวียดนาม รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนวางจำหน่ายอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและตรวจสอบมาตรฐานซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนด้วยการจัดสรรสินค้าออร์แกนิกและสินค้าเฉพาะทาง (Specialty) รวมกว่า 380 รายการ เพื่อกระจายทางเลือกสุขภาพที่ได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค พร้อมยกระดับ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 240 รายการที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ “GREEN TICK” เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งต่อสุขภาวะที่ดีให้กับชาวเวียดนามอย่างยั่งยืน
3. กิจกรรมด้านความยั่งยืนและการพัฒนาบุคลากร เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเวียดนาม ควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพแรงงานท้องถิ่น ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนพนักงานชาวเวียดนามสูงถึง 99.5% พร้อมจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะระดับมืออาชีพต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร Management Associate (MA) ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังเดินหน้าร่วมวางรากฐานทางการศึกษาผ่านโครงการ One Mall One School ซึ่งสร้างประโยชน์และมอบโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนไปแล้วเกือบ 10,000 คน
“จุดมุ่งหมายสูงสุดของกลุ่มเซ็นทรัล คือความสำเร็จที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ Better for Vietnam เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโอกาสและยกระดับศักยภาพของทั้งสองชาติ โดยสร้างคุณค่าร่วมกันตั้งแต่องค์ความรู้ไปจนถึงระดับฐานราก ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่นำพาเศรษฐกิจไทยและเวียดนามให้ก้าวไปข้างหน้าในฐานะพันธมิตรที่เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน” ดร.ธรรม์ กล่าว