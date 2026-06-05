“ไลน์แมน” หั่นจีพีเหลือ 10% ทุ่ม 400 ล.หนุนไทยช่วยไทย

LINE MAN หั่น GP เหลือ 10% หนุนไทยช่วยไทย พลัส (60/40) อัดงบ 400 ลบ. ช่วยร้านลดต้นทุน - ดันยอดขาย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอันดับ 1 ของไทย เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาท มอบสิทธิประโยชน์รอบด้านทั้งการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจตลอด 4 เดือน ของโครงการ พร้อมประกาศ GP พิเศษ 10% สำหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 และลดค่า GP เหลือ 15% สำหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนเป็นต้นไปจนจบโครงการ พร้อมเสริมทัพโปรโมชันแบบจัดเต็มแก่ผู้ใช้สิทธิ มอบสิทธิพิเศษด้านส่วนลดค่าอาหาร, ส่งฟรี และคูปองส่วนลดมากมายสำหรับออเดอร์บนแอป LINE MAN หวังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในช่วงครึ่งหลังของปี
จากข้อมูลช่วงโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และเฟส 5 ในปี 2564–2565 พบว่า ร้านค้ากว่า 65%* ในหมวดฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ เลือกใช้ LINE MAN ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นในตลาด พร้อมสร้างยอดขายจากโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” คิดเป็น 63% ของยอดขายรวมในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี ตอกย้ำบทบาทของ LINE MAN ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อร้านค้ากับผู้บริโภคทั่วประเทศ (อ้างอิงจากสัดส่วนจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และเฟส 5 ในช่วงปี 2564–2565 ที่เลือกใช้บริการ LINE MAN มากกว่า 65% ของร้านคนละครึ่งทั้งหมดในหมวดฟู้ดเดลิเวอรี ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอื่น)
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ร้านค้ามีต่อ LINE MAN ทั้งในด้านฐานผู้ใช้งาน เครื่องมือสนับสนุนการขาย และโซลูชันด้านการตลาดที่ช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ในช่วงปลายปี 2569 ที่ผ่านมาพบว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้ 22% เพิ่มความถี่ในการสั่งซื้อ 30% และมูลค่าต่อบิลเติบโต 15% ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับร้านค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) กับ LINE MAN จะได้รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นและกระตุ้นยอดสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของร้านค้าอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
• เข้าร่วมแคมเปญโค้ดเดือดฟรี 30 วัน
• คูปองเร่งยอดขายร้านละ 5,000 บาท
• เครดิตโฆษณาสูงสุด 1,200 บาท
• โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าเพิ่มเติมมูลค่า 5,000 บาท
• สื่อโฆษณาหน้าร้านรวมกว่า 32,000 สิทธิ์
• ฟรีค่าธรรมเนียมโอนออกทุกวัน ไม่มีขั้นต่ำตลอดแคมเปญ
• วงเงินกู้เพื่อร้านค้า Powered by LINE BK
• ส่วนลด Wongnai POS สูงสุด 10,000 บาท
10 มิถุนายนนี้ เลือกแอปฯ ที่ใช่เข้าถุงเงินเลือก LINE MAN
นอกจากนี้ LINE MAN ยังเตรียมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้สิทธิในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ทั้งส่วนลดค่าอาหาร สิทธิส่งฟรี และคูปองส่วนลดสำหรับการสั่งอาหารผ่านแอป เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางรายได้ให้ร้านอาหารและไรเดอร์ทั่วประเทศ สะท้อนบทบาทของแพลตฟอร์มในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยอัตรา GP พิเศษ 10% สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เท่านั้น ส่วนอัตรา GP พิเศษ 15% สำหรับออเดอร์ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เมื่อสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป