“ไฮเออร์” ดันทีวี 100 นิ้วเรือธง รุกตลาดพรีเมียมรับฟุตบอลโลก

ไฮเออร์ (ประเทศไทย) เดินหน้ารุกตลาดทีวีจอใหญ่ระดับพรีเมียม รับปีแห่งมหกรรมกีฬาฟุตบอลระดับโลก พร้อมตอบรับเทรนด์ Home Entertainment ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านที่สมจริงยิ่งขึ้น ทั้งการรับชมกีฬา คอนเสิร์ต เกม และคอนเทนต์สตรีมมิ่ง ล่าสุดจึงได้เปิดตัว H100S90GUX Mini LED TV ขนาด 100 นิ้ว พร้อมไลน์อัปทีวีจอใหญ่ระดับพรีเมียมอีกกว่า 20 รุ่น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความบันเทิงยุคใหม่ และยกระดับบ้านสู่ Entertainment Hub สำหรับทุกคนในครอบครัว
มร. ต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของอุตสาหกรรมทีวี จากมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ช่วยกระตุ้นความต้องการอัปเกรดทีวีจอใหญ่และยกระดับประสบการณ์การรับชมภายในบ้าน ขณะเดียวกัน เทรนด์ Home Entertainment ยังคงเติบโตทั่วโลก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงและเต็มอรรถรสมากขึ้น
ส่งผลให้ทีวีจอใหญ่และทีวีระดับพรีเมียมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางตลาดทีวีในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ยังคงขยายตัว โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าตลาดทีวีไทยในปี 2569 จะมีมูลค่ากว่า 21,210 ล้านบาท เติบโตราว 1.3% จากแรงหนุนของกลุ่มทีวีพรีเมียมและจอขนาดใหญ่ สะท้อนถึงบทบาทของบ้านที่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงแห่งใหม่ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
“ตลาดทีวีในปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกันเพียงขนาดหน้าจอ แต่เป็นการแข่งขันด้านประสบการณ์การใช้งานและคุณภาพความบันเทิงภายในบ้าน ไฮเออร์จึงเดินหน้าพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีพรีเมียมและจอขนาดใหญ่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมขยายพอร์ตสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด Home Entertainment และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดทีวีระดับพรีเมียม โดยตั้งเป้าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ทีวีเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท” มร. ต่ง เจี้ยนผิง กล่าว
“เพื่อตอบรับโอกาสทางการตลาดดังกล่าว ไฮเออร์จึงเปิดตัว H100S90GUX Mini LED TV ขนาด 100 นิ้ว ที่มาพร้อมความละเอียดระดับ 4K Ultra HD และเทคโนโลยี Mini LED ช่วยถ่ายทอดภาพได้อย่างคมชัด สีสันสมจริง และมีมิติ รองรับการรับชมคอนเทนต์ได้อย่างเต็มอรรถรส ทั้งกีฬา ภาพยนตร์ ซีรีส์ คอนเสิร์ต และเกม เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมสำหรับทุกคนในครอบครัว”
สำหรับ H100S90GUX Mini LED TV เทคโนโลยี Mini LED หน้าจอ Matte Anti-Glare ช่วยลดแสงสะท้อน เสริมด้วย HDR10+ Adaptive และ AI Picture Quality Ultra ที่ปรับคุณภาพภาพให้เหมาะกับคอนเทนต์และสภาพแสงแบบเรียลไทม์ รองรับการรับชมและการเล่นเกมอย่างลื่นไหลด้วย Refresh Rate สูงสุด 144Hz และ Gaming 240Hz พร้อมเทคโนโลยี VRR, ALLM และ MEMC ่ระบบเสียง Dolby Atmos และลำโพง KEF 2.1 ช่อง เข้าถึงคอนเทนต์ผ่าน Google TV
นอกจากนี้ ไฮเออร์ยังเปิดตัวแคมเปญ “Haier BIG SCREEN BIG GAME” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อทีวีรุ่นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2569 รับของพรีเมียมลิขสิทธิ์ Liverpool F.C. สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ H100S90GUX Mini LED TV ขนาด 100 นิ้ว มูลค่า 119,900 บาท จำนวน 1 รางวัล