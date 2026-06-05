บอร์ด EEC ไฟเขียว PPP โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 7.2 หมื่นล้านเปิดประมูลปี 70 ลุยศึกษาโปรเจ็กต์นำร่อง”สนามกีฬา -สวนสนุกระดับโลก”ในปีนี้

บอร์ด EEC เห็นชอบ PPP EEC Track พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนกลาง EECiti มูลค่า 7.2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 50 ปี เร่ง Market Sounding เปิดประมูลต้นปี 70 ไฟเขียวลุย 2 โครงการนำร่อง”สนามกีฬา -สวนสนุกระดับโลก”ศึกษาจบในปีนี้ เคาะสิทธิประโยชน์ UTA กระตุ้นลงทุนอู่ตะเภาและเมืองการบิน
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2569 ว่า ที่ประชุมกพอ.มีมติเห็นชอบ สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าโครงการ 290,000 ล้านบาท ให้บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด หรือ UTA ( บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง ) ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ยังไม่มีวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากต้องรอ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หารือกับ บจ.เอเชีย เอรา วัน หรือ ซี.พี.ให้ได้ความชัดเจนและเสนอมาก่อน อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่า จะไม่มีการแก้สัญญา และไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนการชำระค่าก่อสร้างเป็น”สร้างไปจ่ายไป”
@ไฟเขียว PPP โครงสร้างพื้นฐาน 7.2 หมื่นล้านบาท ประมูลสัญญาเดียวบริการ 10 ระบบ
ด้าน นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO กล่าวว่า กพอ. มีมติเห็นชอบในการกำหนดให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางภายใน EECiti เป็นโครงการที่ดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560 (PPP EEC Track) รวม 10 ระบบ มูลค่าประมาณ 72,042 ล้านบาท ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ระบบน้ำประปา ระบบบริหารจัดการน้ำ จัดการขยะ พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ส่วนกลาง
โดยหลังจากนี้ สกพอ. จะจัดรับฟังความคิดเห็นและทดสอบความสนใจภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อกำหนดรูปแบบ PPP ในการร่วมลงทุนฯ และคาดว่าจะดำเนินโครงการแบบ B-O-T ระยะเวลาสัญญา 50 ปี โครงการจะเน้นออกแบบ Net Zero ใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่วนเกณฑ์ตัดสินสำคัญจะใช้เนรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่ำที่สุด คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนส.ค.นี้ จากนั้นจะต้องนำเสนอกพอ. ขออนุมัติดำเนินโครงการ PPP อีกครั้ง โดยคาดว่าจะจัดทำร่าง RFP เสร็จและประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในช่วงต้นปี 2570 คาดพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างภายในเมืองบางส่วน (Pilot Phase) ในปี 2571
@เดินหน้า”ศูนย์กีฬานานาชาติ”และ”World Class Entertainment”ศึกษาเสร็จในส.ค และพ.ย.นี้
นอกจากนี้ กพอ.ยังได้รับทราบ ความก้าวหน้าดำเนินการพัฒนาในโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ หรือ EECiti ที่สำคัญ อาทิ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้มีพื้นที่พร้อมพัฒนาประมาณ 6,168 ไร่ สำหรับการจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก การออกแบบจัดทำแผนผังการพัฒนา และรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ รวมถึงการเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำ และโครงข่ายถนน และการเตรียมพื้นที่ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ เพื่อรองรับศูนย์กีฬานานาชาติที่มีมาตรฐานสากล และศูนย์สันทนาการระดับโลก (World Class Entertainment & Leisure Hub)
โดยในส่วนของศูนย์กีฬานานาชาติ ได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ พิจารณารูปแบบ PPP ซึ่งกทท.จะจ้างศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการแล้วคาดแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.และนำเสนอ สกพอ.ในเดือนส.ค. เพื่อนำเสนอ กพอ.ต่อไป ส่วนศูนย์สันทนาการระดับโลก สกพอ.จะดูแลเอง โดยเริ่มศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพ.ย. 2569 จากนั้นจะเสนอ กพอ.
@ลดพื้นที่ใช้ประโยชน์ สปก.จาก 14,619 ไร่เหลือ 14,586 ไร่
นอกจากนี้ กพอ. ได้เห็นชอบปรับขอบเขตพื้นที่โครงการ EECiti เพื่อจัดสรรและบริหารแปลงพัฒนาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงการยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุน โดยจะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาทบทวนมติจากเดิมที่ได้เห็นชอบให้ สกพอ. เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของ สปก. จากจำนวนประมาณ 14,619 ไร่ เป็น จำนวน 14,586 ไร่ ต่อไป
@ไฟเขียวเพิ่มสิทธิประโยชน์ UTA อีก 9 ข้อช่วยดึงดูดนักลงทุน
กพอ. ได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนที่จำเป็นและเร่งด่วนสำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพิ่มเติม (EECa) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเริ่มโครงการ EECa ได้โดยเร็ว จำนวน 9 ข้อ เช่น การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าอยู่อาศัยเพื่อทำงานหรือประกอบกิจการในพื้นที่ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับสายการบินต่างประเทศที่เข้าออกสนามบินอู่ตะเภา จาก 3% เหลือ 2% การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่าและการโอนอสังหาริมทรัพย์ การกำหนด EECa Visa เพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้าอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาขึ้นในโครงการ การยกเว้นภาษีอากรสำหรับการอุปโภคบริโภคและประกอบกิจการในพื้นที่ EECa ที่จะกำหนดเป็นเขตประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) เป็นต้น
ทั้งนี้ กพอ. ได้มอบหมายให้ สกพอ. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติมาตรการสนับสนุนที่จำเป็นดังกล่าว รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่ กพอ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไว้แล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และมอบหมายให้ สกพอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับให้มาตรการทั้งหมดมีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป