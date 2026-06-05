“การ์มิน” เผยอินไซต์ “วิ่ง-ปั่นจักรยาน” คนไทยใช้เวลาวิ่งนานติดอันดับ 29 ของโลก

การ์มิน ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ตวอตช์ระดับโลก ร่วมฉลองวันวิ่งโลก(Global Running Day) และวันจักรยานโลก (World Bicycle Day) เผยอินไซต์ล่าสุดจาก Garmin Connect™ ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งและการปั่นจักรยานที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ขณะที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคลื่อนไหวด้านการออกกำลังกายอย่างโดดเด่น โดยนักวิ่งไทยติดอันดับท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านเวลาเฉลี่ยต่อการวิ่ง
การวิ่งยังคงเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนทั่วโลก การมิน วิืง สะท้อนเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Garmin Connect™ พบว่า ผู้ใช้งานทั่วโลกบันทึกกิจกรรมการวิ่งในร่มเพิ่มขึ้นเกือบ 13% และการวิ่งกลางแจ้งเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ผู้คนยังให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายที่หลากหลายมากขึ้นโดยจำนวนผู้ใช้งานที่วิ่งควบคู่กับการฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายภายในสัปดาห์เดียวกันเพิ่มขึ้นถึง 23% สะท้อนแนวโน้มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการออกกำลังกายที่เติบโตทั่วโลก โดยผู้ใช้งานการ์มินในประเทศไทยใช้เวลาเฉลี่ย 46.7 นาทีต่อการวิ่งหนึ่งครั้ง ติดอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) และอันดับ 29 ของโลก ขณะที่ระยะทางเฉลี่ยต่อการวิ่งอยู่ที่ 7.2 กิโลเมตรต่อครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งยังคงเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่คนไทยเลือกใช้เพื่อดูแลสุขภาพและสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศอันดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านเวลาเฉลี่ยต่อการวิ่ง ร่วมกับจีน อินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย
นอกจากนี้ แผนการฝึกซ้อมฮาล์ฟมาราธอนยังคงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มผู้ใช้งาน Garmin Coach ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากยังคงให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายและการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
การปั่นจักรยานยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง นักปั่นไทยใช้เวลาปั่นเฉลี่ยเกือบ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
การปั่นจักรยานยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วโลก โดยข้อมูลจากการ์มินพบว่า นักปั่นทั่วโลก ใช้เวลาเฉลี่ย 115 นาทีต่อการปั่นหนึ่งครั้ง สะท้อนถึงความนิยมอย่างต่อเนื่องของการปั่นจักรยานในกลุ่มผู้ใช้งานการ์มินทั่วโลก
สำหรับประเทศไทย นักปั่นใช้เวลาเฉลี่ย 109.8 นาทีต่อการปั่นหนึ่งครั้ง ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก ทั้งนี้ นักปั่นชาวไทยยังติดอันดับ 2 ของโลกด้านความเร็วเฉลี่ยในการปั่นจักรยาน ด้วยความเร็วเฉลี่ย 16.81 ไมล์ต่อชั่วโมง และติดอันดับ 9 ของโลกในด้านระยะทางการปั่นเฉลี่ยในแต่ละครั้งที่ ประมาณ 49.6 กิโลเมตร
ขณะที่การปั่นจักรยานในร่มมีเวลาเฉลี่ย 65.3 นาทีต่อครั้ง ติดอันดับ 26 ของโลก นอกจากนี้ ในกิจกรรมการปั่นจักรยานกลางแจ้ง นักปั่นไทยยังติดอันดับ 32 ของโลกด้วยเวลาปั่นเฉลี่ยที่ 113.1 นาทีต่อครั้ง
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้งานการ์มินในประเทศไทยทั้งในกิจกรรมการปั่นจักรยานในร่มและกลางแจ้ง ตอกย้ำความนิยมของการปั่นจักรยานในฐานะหนึ่งในกิจกรรมของผู้ที่เลือกใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ
มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “ข้อมูลจาก Garmin Connect™ สะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งและการปั่นจักรยานได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญ
กับสุขภาพและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นดูแลสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาสมรรถภาพอย่างจริงจัง
ข้อมูลยังสะท้อนให้เห็นว่าสมาร์ตวอตช์และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สวมใส่ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลสุขภาพ วางแผนการฝึกซ้อม และดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ์มิน ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเปลี่ยนแรงบันดาลใจด้านสุขภาพให้เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้ การ์มินชวนร่วมกิจกรรม Garmin Virtual Challenge 2026 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2569 ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งได้ทั้งระยะ 10 กิโลเมตร หรือ ฮาล์ฟมาราธอน (21.0975 กิโลเมตร) และเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin Sports ไม่ว่าจะวิ่งในร่มหรือกลางแจ้ง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นักวิ่งที่กำลังเติบโต ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงสิทธิ์เข้าร่วม Garmin Run Taipei หนึ่งในงานวิ่งแฟล็กชิปของ การ์มิน ในเอเชีย
สำหรับผู้ที่สนใจการวิ่ง การปั่นจักรยาน และการดูแลสุขภาพผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ์มินพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับการฝึกซ้อมและการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ตวอทช์รุ่นล่าสุด ได้แก่ Forerunner 70, Forerunner 170, Forerunner 570, Forerunner 970, fēnix 8 Pro และ Venu 4 ที่มาพร้อมฟีเจอร์ด้านสุขภาพและฟิตเนสยอดนิยม ไปจนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการปั่นจักรยาน ทั้ง Edge คอมพิวเตอร์จักรยานระบบจีพีเอส พร้อมแผนที่เฉพาะสำหรับจักรยานและฟีเจอร์การฝึกซ้อมขั้นสูง Rally มิเตอร์วัดพลังงานจากแป้นเหยียบ Varia ไฟอัจฉริยะและเรดาร์มองหลังที่แจ้งเตือนรถยนต์ที่กำลังเข้าใกล้ และ Tacx เทรนเนอร์อัจฉริยะสำหรับการปั่นจักรยานในร่ม ช่วยให้นักปั่นฝึกซ้อมได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
การ์มินก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดย แกรี่ เบอร์เรลล์ (Gary Burrell) และ ดร.มิน คาโอ (Dr. Min Kao) นับตั้งแต่เครื่องนำทางเครื่องแรก การ์มินได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ในด้านการบิน ยานยนต์ การเดินเรือ กีฬาและออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และกิจกรรมกลางแจ้ง ในตลาดโลก การ์มินเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ชอบความท้าทาย นักกีฬา และผู้ที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วเพื่อรักษาคุณภาพสูงสุด การ์มินไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทคเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่เชื่อถือได้ที่สุดในชีวิตประจำวันอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นในการสำรวจและความหลงใหลในกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท การ์มินจึงมองหาความก้าวหน้าในประสิทธิภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ์มินสามารถผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีความแม่นยำและความปลอดภัยสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แอ็กทีฟสำหรับทุกคน
ปัจจุบัน การ์มินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 80 แห่ง พร้อมพนักงานกว่า 16,000 ราย และมีสำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 21 แห่ง พร้อมพนักงานกว่า 7,600 ราย โดยภูมิภาคนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์การ์มินในไต้หวัน และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญระดับโลกอีกด้วย การเลือกทำตลาดในประเทศไทยคราวนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของการ์มิน ที่เลือกเจาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศที่ติดอันดับขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของอาเซียน และมีอัตราการเติบโตของตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความ แข็งแกร่งของแบรนด์การ์มินในระดับภูมิภาค
การ์มิน ดำเนินกิจการใน 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการบิน ยานยนต์ การเดินทะเล ฟิตเนส และกิจกรรมกลางแจ้ง
• ธุรกิจการบิน มอบโซลูชันแบบบูรณาการให้กับบริษัทผลิตอากาศยาน เจ้าของอากาศยาน และผู้ดำเนินธุรกิจดำเนินการบิน รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและลูกค้าในภาคการป้องกันทางอากาศ
• ธุรกิจยานยนต์ นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ อุปกรณ์นำทางด้วย GPS ส่วนบุคคล หรือการรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และกล้องตามความต้องการ
• ธุรกิจการเดินทะเล ผลิตและนำเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทะเล เชิงพาณิชย์และสันทนาการ อาทิ อุปกรณ์หาปลา เครื่องแผนที่เดินเรือ ซาวเดอร์ เครื่องเรดาร์ และระบบช่วยการเดินเรืออัตโนมัติ
• ธุรกิจฟิตเนส รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อติดตามผลกิจกรรมการออกกำลังกาย และการติดตามสุขภาพประจำวัน อาทิ นาฬิกาวิ่งอัจฉริยะ นาฬิกามัลติสปอร์ต ไมล์จักรยาน พาวเวอร์มิเตอร์ และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพ
• ธุรกิจกิจกรรมกลางแจ้ง นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งอุปกรณ์พกพากลางแจ้ง นาฬิกาสำหรับกลางแจ้ง อุปกรณ์กอล์ฟ นาฬิกาสำหรับหน่วยงานความมั่นคง และอุปกรณ์ล่าสัตว์
Garmin International, Inc. เป็นบริษัทย่อยของ Garmin Ltd. (NYSE: GRMN) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีบริษัทย่อยหลักตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร Garmin เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Garmin Ltd. หรือบริษัทย่อยในเครือ โดย Garmin Health มุ่งสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันสุขภาพดิจิทัลผ่าน Garmin Health Ecosystem ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของ Garmin และบริการบูรณาการข้อมูล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลชีวมิติได้ทั้งแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ Garmin ร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การดูแลสุขภาพ งานวิจัย สวัสดิการพนักงาน ประกันภัย ฟิตเนส และการป้องกันประเทศ
เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท และเครื่องหมายบริการอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ (Forward-Looking Statements) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Garmin Ltd. และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอ้างอิงจากความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร โดยเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตอาจไม่เกิดขึ้นจริง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) (หมายเลขเอกสาร 0-31983)