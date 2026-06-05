ข่าวดี!พรุ่งนี้ราคาดีเซล-เบนซินโซฮอล์ลด70สต./ลิตร

PTT Stationและบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.70 บาท พรีเมียมดีเซล ลดลง 1.00 บาท ส่วน พรีเมียม GSH95, IK คงเดิม มีผล 6 มิ.ย. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.19 บาท, GSH95 = 42.60 บาท, E20 = 37.60 บาท, E85 = 33.54 บาท, GSH91 = 42.23 บาท, พรีเมียม GSH95 = 50.99 บาท, HSD B7 = 40.80 บาท, HSD B20 = 35.30 บาท, พรีเมียมดีเซล = 57.25 บาท, IK = 45.12 บาทต่อลิตร (IK ราคาปี๊บ = 921 บาท) โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร