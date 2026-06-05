กฟผ. ชู Climate Action จุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero

กฟผ.ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด "EGAT Climate Action" เปิดให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมพร้อมรับความท้าทายเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "EGAT Climate Action" สอดรับกับแนวคิดวันสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำปี 2569 “A Global Call for Climate Action” โดยมีนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569 (5 มิถุนายน 2569) กฟผ. ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พลังงาน” และ “สิ่งแวดล้อม” ต้องเติบโตไปพร้อมกัน โดยตลอดระยะเวลา 57 ปีที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
กฟผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ ทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) การศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจน การศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ของประเทศไทย” นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว
ภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Climate Action Talk” จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ได้แก่ นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. และรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นายวิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรรายการ 8 Minute History นายเสรี ศุภราทิตย์ รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมถึง ดร.กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ “EGAT Climate Action” ถ่ายทอดบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของ กฟผ. ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับกิจกรรม “รักษ์ แลก พบ” และ Workshop ด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป