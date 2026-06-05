ผู้ประกอบการสะท้าน ยอดขายยังไม่ค่อยฟื้น เงินสดตึงมือต่อเนื่องหลังหยุดยาว!

ท่ามกลางกระแสความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศที่ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
หลังจากช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยอดขายยังไม่กลับมาคึกคักเท่าที่ควร ส่งผลให้กระแสเงินสดในมือเริ่มตึงตัว การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน จึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งหาคำตอบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถประคองตัว และเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
ที่น่ากังวลกว่านั้นคือ ปัญหาเงินขาดมือไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับธุรกิจที่กำลังย่ำแย่ แต่อาจเกิดได้กับทุกคนที่ทำธุรกิจ แม้แต่ร้านที่ยอดขายดี คำถามจึงไม่ใช่ว่าจะเจอปัญหานี้ไหม? แต่คือถ้าคุณต้องเจอปัญหานี้ มีแผนรับมือแล้วหรือยัง?
น้ำมันแพง ต้นทุนพุ่ง แต่ขึ้นราคาไม่ได้ ชีวิตจริงของธุรกิจ SME
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น กำลังส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วระบบธุรกิจ ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ลามถึงต้นทุนของ SME ทั้งระบบ ตั้งแต่ค่าขนส่ง ค่าพลังงาน ไปจนถึงวัตถุดิบที่ปรับราคาขึ้นตั้งแต่ต้นทาง
เมื่อต้นทุนทุกอย่างขยับ แต่กำลังซื้อของลูกค้ายังไม่ฟื้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในกับดักราคา
●ขึ้นราคา — เสี่ยงเสียลูกค้าให้คู่แข่ง
●ไม่ขึ้นราคา — กำไรต่อชิ้นหดลงเรื่อยๆ
●ลดคุณภาพ — เสี่ยงเสียความเชื่อมั่นระยะยาว
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับหลายธุรกิจในตอนนี้คือการประคับประคอง ค้าขายไปวัน ๆ โดยที่บางคนก็ยังไม่มีเงินสำรองรองรับเพียงพอ ซึ่งนั่นคือความเสี่ยงที่คนทำธุรกิจหลายคนประเมินต่ำเกินไป
หลายธุรกิจเผชิญปัญหา ขายได้แต่เงินไม่พอหมุน
แม้หลายร้านจะยังพอมียอดขายเข้ามา แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังเผชิญในตอนนี้คือ ภาระต้นทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งค่าวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าแรง และค่าใช้จ่ายภายในร้าน
ในขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินหมุนมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้เงินสดในการบริหารร้านในแต่ละวัน หากมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาพร้อมกัน หรือจำเป็นต้องเติมสต็อกสินค้า ก็อาจทำให้สภาพคล่องในธุรกิจเริ่มตึงตัวได้ง่ายกว่าที่คิด
ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับสภาพคล่องมากกว่ากำไรระยะสั้น
ในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ธุรกิจควรเริ่มหันมาโฟกัสเรื่องการบริหารกระแสเงินสดมากขึ้น เพราะแม้ยอดขายจะยังพอมีเข้ามา แต่หากเงินหมุนไม่ทัน ก็อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้
ผู้ประกอบการที่อยู่รอดได้ในช่วงนี้มักมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การเตรียมวางแผนความพร้อมทางการเงินไว้ล่วงหน้า ไม่รอให้เงินหมดแล้วค่อยวิ่งหา เช่น
● ลดต้นทุนที่ลดได้ เช่น เจรจา Credit Term กับซัพพลายเออร์ใหม่
● บริหารสต็อกให้กระชับ ไม่กักเงินไว้กับของที่ขายช้า
● เตรียมวงเงินสำรองไว้ก่อนที่จะต้องการจริง ๆ
สัญญาณเตือนที่บอกว่าธุรกิจกำลังต้องการเงินทุนเสริม
หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักรอให้สถานการณ์วิกฤตก่อนแล้วค่อยหาทางออก ทั้งที่ความจริงแล้ว ธุรกิจมักส่งสัญญาณเตือนให้เห็นล่วงหน้าเสมอ หากสังเกตทันและจัดการได้ก่อน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก ลองเช็กดูว่าธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับสัญญาณเหล่านี้อยู่ไหม?
● เงินในบัญชีเหลือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือน — หากเงินสำรองในมือไม่พอรองรับค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 1–2 เดือน นั่นคือการสัญญาณเตือน
● จ่ายซัพพลายเออร์ล่าช้าบ่อยขึ้น — เมื่อการชำระเงินตรงเวลาเริ่มทำได้ยากขึ้น แสดงว่ากระแสเงินสดเริ่มสะดุด
● ต้องปฏิเสธออเดอร์เพราะไม่มีเงินสต็อกสินค้า — โอกาสทางธุรกิจที่หายไปคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าสภาพคล่องไม่พอ
● ใช้บัตรเครดิตส่วนตัวมาหมุนธุรกิจ — เมื่อรายจ่ายส่วนตัวและธุรกิจเริ่มปนกัน มักหมายความว่าเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเริ่มไม่เพียงพอ
● ยอดขายพอมี แต่ไม่มีเงินเหลือปลายเดือน — หากรายได้เข้ามาแต่เงินหมดเร็วทุกรอบ อาจถึงเวลาทบทวนโครงสร้างเงินทุน และต้นทุนใหม่
หากพบสัญญาณมากกว่า 2–3 ข้อ ไม่ควรรอให้สถานการณ์ทางการเงินวิกฤติก่อนค่อยหาทางออก เพราะยิ่งปล่อยไว้ก็จะยิ่งเกิดแรงกดดันมากขึ้น
สินเชื่อรถแลกเงินคือหนึ่งในทางเลือกที่ผู้ประกอบการหลายคนเลือกใช้ในช่วงนี้ เพราะไม่ต้องใช้เอกสารเยอะ สมัครง่าย และที่สำคัญคือยังมีรถไ้ว้ใช้ตามปกติ ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุดแม้แต่วันเดียว
เตรียมทางออกด้วยสินเชื่อรถแลกเงิน ตัวช่วยเสริมสภาพคล่องที่เข้าถึงได้
สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเสริม สินเชื่อรถแลกเงินถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้จริงในสถานการณ์แบบนี้ เพราะใช้รถที่มีอยู่แล้วเป็นหลักประกัน ไม่ต้องขายทรัพย์สิน ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจรายวัน และได้เงินเร็วกว่าการขอสินเชื่อแบบอื่น
ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้สินเชื่อรถแลกเงินของเงินให้ใจ คือทางเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง โดยบริษัท เงินให้ใจ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทั่วไปด้วยความจริงใจ เชื่อถือ พึ่งได้ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของลูกค้า โดยการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
● ให้วงเงินที่เหมาะสม — โดยประเมินจากมูลค่ารถและศักยภาพธุรกิจ ไม่ใช่สูตรตายตัว
● ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน — เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของกิจการทุกประเภท
● ยังใช้รถได้ตามปกติ — ธุรกิจไม่สะดุด ส่งของได้ เดินทางได้ทุกวัน
● ใช้เงินต่อยอดธุรกิจได้อิสระ — หมุนซื้อสต็อก จ่ายซัพพลายเออร์ หรือรับออเดอร์ใหม่
สภาพคล่องที่ดี อาจเป็นตัวแปรสำคัญของธุรกิจในปี 2569
ท่ามกลางต้นทุนที่ยังสูง และกำลังซื้อที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ การวางแผนสภาพคล่องจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SME ในช่วงเวลานี้ เพราะต่อให้มียอดขายเข้ามา แต่หากเงินหมุนไม่ทัน ก็อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้
การมีตัวช่วยทางการเงินที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเงินสำรองหรือสินเชื่อรถแลกเงิน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น และพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
(H2)ข้อควรรู้ก่อนขอสินเชื่อรถแลกเงิน
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