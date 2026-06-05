“ยูนิชาร์ม ประเทศไทย” ตอกย้ำพันธกิจ สร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกัน ภายใต้แคมเปญ “Love Your Possibilities: Create a Sustainable World ส่งต่อความเป็นไปได้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ชูโมเดล “วงจรแห่งความใส่ใจ” เปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ สู่ผลลัพธ์จริงเพื่อโลกยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ชู 4 เสาหลักจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมโชว์ความสำเร็จด้านประหยัดพลังงานเทียบเท่าปลูกต้นไม้ 1.4 ล้านต้น ขยายจุด Droppoint กว่า 23 แห่ง และการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูป่า 287,756 ไร่ ร่วมกับชุมชนและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2569 – บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจองค์กร “การสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นเป็นจริง” (Cohesive Society) สะท้อนแนวคิดความยั่งยืนผ่านการจัดงาน “Love your possibilities: Create a Sustainable World ส่งต่อความเป็นไปได้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เชิญชวนให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตในทุกวันด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงการดูแลโลกอย่างยั่งยืน ผ่านโมเดลธุรกิจหมุนเวียนที่เรียกว่า “วงจรแห่งความใส่ใจ” (The Cycle of CARE) ซึ่งเชื่อมโยงการใช้ชีวิตประจำวันกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
นายทาดาชิ นาคาอิ (Mr.Tadashi Nakai) ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทุกความเป็นไปได้ สามารถนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้” แนวคิด Love Your Possibilities จึงเป็นแนวทางที่เรานำมาใช้จริงในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน และการร่วมมือกับชุมชนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไป แต่สามารถเริ่มจาก “การเลือกอย่างใส่ใจ” ของแต่ละคน
แคมเปญในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ประสบการณ์ (Open Experience Space) เพื่อถ่ายทอด 4 เสาหลักสำคัญขององค์กรที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่:
• 1. PEFC: The Conscious Beginning จุดเริ่มต้นที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ไม่สร้างมลพิษและปกป้องทรัพยากรตั้งแต่ต้นทาง ยูนิชาร์มเชิญชวนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
• 2. Energy Saving: กระบวนการที่เป็นมิตรกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนให้กับโลก โดยยูนิชาร์มได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อเดินหน้าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั่วทั้งโรงงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิต จนสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 31,196 ตัน CO2 ซึ่งสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรมเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.4 ล้านต้น ลดการใช้ไฟฟ้าได้เทียบเท่า 20,800 ครัวเรือนต่อปี และช่วยลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนได้กว่า 6,800 คันต่อปี
• 3. Circular Economy: วิถีชีวิตแห่งการหมุนเวียน
สร้างความใส่ใจที่มองเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการนำเสนอแนวทางการจัดการขยะภายใต้แนวคิด “คลีน • คืน • แคร์” (Clean • Collect • Care) โดยเริ่มจากการทำความสะอาดและคัดแยกพลาสติก (คลีน) นำกลับมาส่งที่จุด Droppoint (คืน) เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในวงจรความใส่ใจทรัพยากร (แคร์) และเปลี่ยนของใช้แล้วให้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ยูนิชาร์มได้ขยายจุดรับคืนบรรจุภัณฑ์ (Droppoint) ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ชุมชน และคู่ค้า โดยปัจจุบันมีจุดรับคืนรวมกว่า 23 จุด นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่เวิร์กชอปให้ผู้เข้าร่วมนำห่อผลิตภัณฑ์ของยูนิชาร์มมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการรีไซเคิลทำพวงกุญแจ เพื่อตอกย้ำว่าการออกแบบสินค้าให้จัดการง่าย จะช่วยให้ไม่กลายเป็นขยะที่สูญเปล่า
• 4. T-VER Project: คืนลมหายใจให้โลก คืนชีวิตที่ดีให้ผู้คน
กิจกรรมฟื้นฟูชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว ยูนิชาร์มได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่าย “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขับเคลื่อนการฟื้นฟูป่าชุมชน โดยยูนิชาร์มร่วมพัฒนาโครงการในพื้นที่ 2,000 ไร่ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการ “คืนลมหายใจให้โลก คืนชีวิตที่ดีให้ผู้คน” การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างสมดุลที่เอื้อให้ป่าและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่กว่า 287,756 ไร่ ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศไทย
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งความใส่ใจได้อย่างเป็นรูปธรรม ยูนิชาร์มได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นนี้อย่างชัดเจน อาทิ “Sofy ถนอมผิว Natural Love” ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่ออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม โดยลดกระบวนการฟอกขาว ลดการใช้พลาสติก และใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ทุกคนดูแลโลกได้ง่าย ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน
“Small Actions to Big Impact: ทุกการเลือกของคุณ... มีความหมาย”
ยูนิชาร์มมุ่งหวังว่า แคมเปญ “Love Your Possibilities: Create a Sustainable World ส่งต่อความเป็นไปได้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน” จะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในแบบของตัวเอง เพราะท้ายที่สุดแล้ว โลกที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากภาคส่วนใดเพียงลำพัง แต่เกิดจากพลังแห่งความเป็นไปได้ของทุกคนที่เลือกจะเริ่มต้นทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความใส่ใจในทุก ๆ วัน