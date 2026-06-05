SCG เข้าพบเลขาฯ พรรคคอมมิวนิสต์และ ปธน.เวียดนาม สะท้อนบทบาทพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้รับเกียรติเข้าพบนายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (H.E. Mr. To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam and the President of the Socialist Republic of Viet Nam) ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนาม
นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ชื่นชมบทบาทของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในเวียดนามตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในบทบาทของเอสซีจีในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาว
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของเอสซีจี โดยได้มุ่งมั่นลงทุนและเติบโตร่วมกับเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ผ่านธุรกิจปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ และโซลูชันด้านความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสีเขียว สินค้า โซลูชันมูลค่าเพิ่มสูง โลจิสติกส์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับ ขีดความสามารถการแข่งขันของภูมิภาค ทั้งนี้ การเข้าพบครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเวียดนามและไทยซึ่งได้รับการยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน และตอกย้ำบทบาทของเอสซีจีในฐานะองค์กรที่ร่วมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวของเวียดนามในระยะยาว