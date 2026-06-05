MEA ร่วมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติฯ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2569

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ในโอกาสนี้ MEA ได้ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นของ MEA ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืน