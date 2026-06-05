ยูโอบี ประเทศไทย และสถานทูตอิตาลี ฉลองความร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 8 มอบเอกสิทธิ์ด้านการเดินทาง พร้อมสัมผัสประสบการณ์มื้อค่ำสุดเอกซ์คลูซิฟ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน 2569 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ประกาศความร่วมมือต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าธนาคารยูโอบี ทั้งในด้านการเดินทางและประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมอิตาลีในแง่มุมที่หลากหลาย
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตระดับพรีเมียมของธนาคาร ได้แก่ UOB Reserve, UOB Infinite และ UOB Zenith สามารถใช้บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี (Schengen Visa) ณ ศูนย์รับคำร้อง VFS Global ได้ผ่านเอกสิทธิ์พิเศษ Walk-in โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากความสะดวกด้านการขอวีซ่าแล้ว ในปีนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์พิเศษ (Money Can't Buy Experience) อาทิ การได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “La Tavola dell’Ambasciatore” ซึ่งเป็นงานเลี้ยงรับรองมื้อค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอิตาลี โดยนายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ให้เกียรติเปิดทำเนียบต้อนรับลูกค้าของยูโอบี เพื่อสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมอิตาลีและร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกัน ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างธนาคารยูโอบีและสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า "อิตาลีและไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานกว่า 155 ปี ความร่วมมือกับธนาคารยูโอบีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เรามีความยินดีที่ได้เปิดทำเนียบต้อนรับลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเพื่อให้ได้สัมผัสเสน่ห์ของอิตาลีในมิติต่างๆ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักเดินทางชาวไทยได้ไปเยือนอิตาลีด้วยความสะดวกสบายและประทับใจยิ่งขึ้น"
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Deputy CEO & Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "เป้าหมายของยูโอบีคือการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ไร้พรมแดนของลูกค้า ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีไม่เพียงแต่ช่วยให้การเดินทางต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุด แต่ยังเป็นการมอบเอกสิทธิ์สุดพิเศษที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเราในฐานะธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค"
ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี สามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษและติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้น ได้ทาง www.uob.co.th หรือช่องทาง Facebook: UOB.TH
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