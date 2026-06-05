“ภัทรพงศ์”คุยทหารเอง ขอใช้พื้นที่”ค่ายสีหราชเดโชชัย”ติดตั้งระบบนำร่อง ILS “สนามบินขอนแก่น”

“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่สนามบินขอนแก่น เร่งเจรจากองทัพบก ขอใช้พื้นที่”ค่ายสีหราชเดโชชัย”ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS เพิ่มความแม่นยำในการร่อนขึ้น-ลงของเครื่องบิน ยกระดับสนามบินสู่มาตรฐานสากล พร้อมคุยภาคเอกชนร่วมแคมเปญ Fly and Drive ของ ททท.
วันนี้ (5 มิถุนายน 2569) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อติดตามเร่งรัดการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME (Instrument Landing System/Distance Measuring Equipment) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการขึ้น-ลง ของอากาศยาน โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำ เช่น หมอก ฝนตกหนัก หรือสภาพอากาศแปรปรวน นอกจากนี้ ระบบ ILS/DME ยังช่วยลดโอกาสการบินวนรอ (Go Around) ลดความล่าช้าของเที่ยวบิน และเสริมศักยภาพท่าอากาศยานขอนแก่นในการรองรับเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ได้มีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬา กรมทหารราบที่ 8 (ค่ายสีหราชเดโชชัย) จากกองทัพบก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง โดยได้กำชับให้ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เร่งประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากโครงการล่าช้ามาแล้วกว่า 10 ปี จึงทำให้จังหวัดขอนแก่น และประเทศเสียโอกาสในการแข่งขันทางด้านการบิน อีกทั้งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นายภัทรพงศ์ยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อระบบขนส่งภาคพื้นแบบไร้รอยต่อ และการบูรณาการกับภาคธุรกิจและสายการบิน เพื่อสร้าง Demand และเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่เมืองหลักและเมืองท่องเที่ยว โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนภาคเอกชนร่วมแคมเปญ Fly and Drive ที่ทางกระทรวงคมนาคม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ยื่นหนังสือต่อผู้แทนกรมทหาราบที่ 8 ในการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบ ILS พร้อมเปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 5 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับทั้งอากาศยานขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน รวมถึงแผนปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569
ส่วนนายชนะ ทัดท่าทราย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า บวท. พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินและการบริการการเดินอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สายการบิน ผู้โดยสารและผู้ประกอบการด้านการบิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน