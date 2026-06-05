การบินไทยจัด “รักคุณเท่าฟ้า 2569”พร้อมดีลค่าตั๋วสุดคุ้ม -ฟื้นเส้นทาง กรุงเทพฯ - อัมสเตอร์ดัม เริ่มบิน 1 ก.ค. นี้

การบินไทยเปิดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569”ฉลองครบ 66 ปี พร้อมดีลสุดคุ้ม โปรข้อเสนอราคาพิเศษ 4–7 มิ.ย. 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เตรียมฟื้นเส้นทาง กรุงเทพฯ - อัมสเตอร์ดัม อีกครั้ง เริ่มบิน 1 ก.ค.2569
วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2569) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2569” อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยมี นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัทฯ และผู้บริหารการบินไทย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงาน
นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า งานรักคุณเท่าฟ้า 2569 เป็นโอกาสสำคัญที่การบินไทยจะได้แสดงความขอบคุณต่อลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจแก่การบินไทยมาตลอด 66 ปี โดยในปีนี้ เราได้เปิดเส้นทาง กรุงเทพฯ - อัมสเตอร์ดัม อีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2569 เพื่อขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมขึ้น ขณะเดียวกัน เราได้จัดเตรียมแพ็กเกจทัวร์พิเศษเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่พิเศษกว่าเดิมกับ Royal Orchid Holiday นอกจากนี้ เรายังคงเดินหน้าพัฒนาเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus ผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ แคมเปญ Rise to Gold และ Smart Miles Pay เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและยืดหยุ่นกว่าที่เคย และที่สำคัญจะมีการเปิดตัว ‘Mascot Junior Sky Explorers’ อย่างเป็นทางการครั้งแรก ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่วงวัย
ภายในงาน รักคุณเท่าฟ้า 2569 มีสินค้าที่มีเอกลักษณ์จาก THAI Sky Shop, THAI Sky Duty Free รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม Puff & Pie ให้บริการ นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ TTB, BBL, SCB, UOB, Krungsri, KTC, AEON, KBank และ American Express ที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเพื่อให้ทุกการเดินทางของผู้โดยสารการบินไทยคุ้มค่ากว่าที่เคย พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลใหญ่ บัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ-อัมสเตอร์ดัม ชั้นธุรกิจ และของรางวัลรวมกว่า 2,500 รายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายในงานรักคุณเท่าฟ้า 2569 ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่คุ้มค่าและบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบินไทย พร้อมด้วยข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจได้ในงาน "รักคุณเท่าฟ้า 2569" ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2569 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์