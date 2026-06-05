“เอส โคล่า” สานต่อ Passion คนรุ่นใหม่ สนับสนุนการแข่งขัน “est COLA 3x3 Basketball U-League” ต่อเนื่อง

“เอส โคล่า” เดินหน้าสนับสนุนวงการบาสเกตบอลไทยต่อเนื่องยาวนานกว่า 16 ปี โดยร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนสโมสร Hi-Tech ซึ่งเป็นสโมสรบาสเกตบอลอาชีพที่เป็นทีมชั้นนำอันดับต้น ๆ ระดับประเทศ โดยในปีนี้เอสยังคงสนับสนุนรายการการแข่งขัน “est Cola 3x3 Basketball U-League 2026” เพื่อตอกย้ำบทบาทแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา แต่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการร่วมสร้าง Culture และ Ecosystem ของวงการบาสไทย ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับเยาวชน อุดมศึกษา และระดับอาชีพ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ ภายใต้มาตรฐานการแข่งขันระดับประเทศและมาตรฐาน FIBA 3x3 พร้อมโอกาสเก็บคะแนนสะสม FIBA 3x3 Ranking รวมทั้งจัดเตรียมโค้ชและบุคลากรระดับทีมชาติเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน
นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จุดยืนและเป้าหมายของเอส ที่ต้องการตอกย้ำตลอดมาเรื่องการสนับสนุน Passion ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดจากความเชื่อว่า Gen Z ทุกคนมีความ Awesome อยู่ในตัวเอง และความมุ่งมั่นของแบรนด์ก็คือการสนับสนุนและอยู่เคียงข้าง Gen Z สร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดง Passion และความ Awesome ออกมาอย่างเต็มที่ เอสเราจึงเข้าไปอยู่ในหลากหลายไลฟ์สไตล์ กิจกรรม และวัฒนธรรมที่พวกเขาอินอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา แฟชั่น เกม ฯลฯ พวกเขาสามารถออกมาแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ ภายใต้คอนเซปต์ “est Awesome Playground”
และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เอสสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ออกมาปล่อย Passion และแสดงความ Awesome โดยเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ที่มีใจรักกีฬาบาสเกตบอลได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในสนามการแข่งขัน บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มี DNA ของ Street Culture สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อยู่แล้ว ทั้งความเล่นง่าย เกมเร็ว ดูสนุก และมีพลังของ Street Community Lifestyle จึงเกิดมาเป็นแคมเปญ “est Cola 3x3 Basketball U-League 2026” ที่เรานำกีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์มาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มีความเป็น Entertainment Platform มากกว่าทัวร์นาเมนต์กีฬาแบบดั้งเดิม เชื่อมโยงทั้งดนตรี ศิลปะ แฟชั่น ซึ่งเอสเชื่อว่าเวทีนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาบาสเกตบอลมากขึ้น รวมถึงโอกาสต่าง ๆ ที่จะก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันระดับนานาชาติ และไปต่อในระดับอาชีพในอนาคตอีกด้วย โดยงานนี้เอสได้สนับสนุนรางวัลสำหรับน้อง ๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยทีมที่ชนะจะได้สิทธิ์ไปร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป”
ขณะที่ นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ผมมองว่าวงการบาสเกตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งในด้านมาตรฐานการแข่งขันและกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกีฬาชนิดนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับ ‘เอส’ ในการจัดการแข่งขัน ‘est COLA 3x3 Basketball U-League 2026’ จึงไม่ใช่เพียงการสร้างเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับวงการบาสเกตบอลไทยในระยะยาว โดยปัจจุบันผลงานของทีมชาติไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องในระดับอาเซียน และกำลังเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญในการกลับคืนสู่เวที FIBA Asia Cup อีกครั้งในรอบกว่า 10 ปี ขณะเดียวกัน บาสเกตบอล 3x3 ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทย ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่เข้าถึงง่าย ใช้ผู้เล่นน้อย และได้รับการบรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิก ทำให้สามารถต่อยอดนักกีฬารุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งสำคัญคือการแข่งขันรายการนี้จะช่วยสร้างฐานเยาวชนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาหันมาสนใจกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด est Cola 3x3 Basketball U-League 2026 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานการแข่งขันระดับสากลตามรูปแบบ FIBA 3x3 ทั้งในเรื่องกติกา ระบบคะแนน และผู้ตัดสิน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของนักกีฬาไทยในอนาคต นอกจากนั้น เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบสนับสนุนที่ครบวงจร ทั้งลีกการแข่งขัน การพัฒนาโค้ช และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ เพื่อผลักดันนักกีฬาสู่ทีมชาติและต่อยอดสู่อาชีพ โดยการแข่งขันest Cola 3x3 Basketball U-League 2026 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยให้สมาคมฯ และโค้ชสามารถคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบทีมชาติได้ นอกจากนี้ สมาคมฯ และ เอส โคล่า ต้องการกระจายโอกาสไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมทั่วไทย ซึ่งการสนับสนุนของเอสถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของการวางรากฐาน สร้าง Ecosystem และพัฒนาระบบบาสเกตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”
นอกจากนี้ เอสยังเดินหน้าสนับสนุนวงการบาสไทยในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน D-League Youth Basketball โดยร่วมมือกับ บริษัท ไททาเลนท์ จำกัด จัดลีกการแข่งขันบาสเกตบอลระดับเยาวชน รุ่น U12 U14 U16 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลงสนามแข่งขัน และได้ฝึกซ้อมกับสโมสรบาสเกตบอลชื่อดังของไทย เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งระดับเยาวชนเพื่อก้าวขึ้นเสริมทัพทีมชาติไทยและไปสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต รวมทั้งการจัด est COLA 3x3 Basketball Clinic ระดับภูมิภาค ได้โค้ชผู้ฝึกสอนเป็นทีมนักกีฬาทีมชาติ Hi-Tech ตลอดจนการมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
สำหรับการแข่งขัน “est COLA 3x3 Basketball U-League 2026” จัดแข่งขันทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก จัดที่ CU Sports Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่วนภาคอีสาน วันที่ 16 มิถุนายน 2026 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ วันที่ 24 มิถุนายน 2026 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และภาคเหนือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กรกฎาคมนี้