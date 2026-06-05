กระทรวงมหาสมุทรและประมง สหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลี รายงานความสำเร็จในการส่งบริษัทอาหารทะเลเกาหลีชั้นนำเข้าร่วมงาน THAIFEX 2026

14 ผู้ประกอบการสินค้าส่งออกหลักเข้าร่วมกิจกรรมประชุมจับคู่ทางธุรกิจแบบ 1:1 อย่างคึกคัก ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ ฮันชิ ดูรูชิกิ (ปลาหมึกผัดซอสโคชูจัง) โดยเชฟจางโฮจุน ก็ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดไทย
ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้า IMPACT Challenger เมืองทองธานี รัฐบาลเกาหลี (โดยกระทรวงมหาสมุทรและประมง) และสหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลี องค์กรประมงที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประเทศไทย ได้มีการจัด “Korean Seafood Pavilion” เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารทะเลจากเกาหลีใต้และส่งเสริมการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ส่งออกเกาหลีเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 บริษัท
ภายในงานครั้งนี้ มีผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่และผู้นำเข้าจากประเทศไทยและทั่วโลกเข้าร่วมเป็น จำนวนมาก ซึ่งเกาหลีใต้เองก็ได้ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วม 14 บริษัท และได้จัดการเจรจาการค้าแบบ 1:1 สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย อาทิ สาหร่ายทะเล หอยนางรม ปูดอง ออมุก (ลูกชิ้นปลา) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล และวัตถุดิบอาหารทะเลต่าง ๆ
งาน THAIFEX ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลจากเกาหลีใต้กับผู้นำเข้า และ ผู้ซื้อจากประเทศไทยและนานาชาติ ผ่านกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) พร้อมสนับสนุนกิจกรรมชิมสินค้าและส่งเสริมการขายโดยใช้ผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในตัวสินค้าแก่ผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการวางกลยุทธ์และขยาย ตลาดอาหารทะเลเกาหลีสู่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมชิมสินค้าและสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ประกอบการ เช่น สาหร่าย ลูกชิ้นปลา ปูดอง และปลาแอนโชวี รวมถึงกิจกรรมชิมสินค้าเชิงรุก สำหรับผู้ซื้อจากนานาชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแสดงศักยภาพการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารทะเลเกาหลี
ผลการเจรจาการค้าครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าการเจรจารวม 216 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการลงนามสัญญาส่งออก 5 ฉบับ รวมมูลค่า 9.405 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมบันทึกความเข้าใจ (MOU) อีก 11 ฉบับ มูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ เชฟจางโฮจุน (Jang Ho-jun) หนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน Top 5 จากรายการ Netflix “Culinary Class Wars Season 1” ได้เข้าร่วมงานและเปิดตัวเมนู ฮันชิ ดูรูชิกิ (ปลาหมึกผัดซอสโคชูจัง) ซึ่งพัฒนาร่วมกับ บริษัท Tongyeongwon โดยมีการสาธิตการปรุงอาหารเพื่อฉลองการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้าง Makro ประเทศไทย และได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริหารและผู้เข้าชมงาน
เชฟจางโฮจุน ยังได้นำเสนอเมนูฟิวชันเกาหลี-ไทยที่ปรับให้เข้ากับรสนิยมผู้บริโภคท้องถิ่น ส่งผลให้การสาธิตได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ผู้เข้าชมให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (HMR) ที่ใช้สูตรอาหารจากเชฟชื่อดัง ขณะที่บริษัท CP AXTRA ประเมินว่าความร่วมมือระหว่าง K-Content และผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีครั้งนี้มีศักยภาพสูงในการประสบความสำเร็จในตลาดไทย
คุณแบคกึมจู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าอาหารทะเลเกาหลี ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกอาหารทะเลอันดับ 4 ของเกาหลีใต้ และเป็นประเทศที่มีการบริโภคอาหารทะเล ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่กิจกรรมครั้งนี้ยังสามารถสร้างสัญญาซื้อขายและ MOU สำหรับสินค้าประมงหลากหลายประเภทได้อย่างน่าพอใจ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม การขายอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการรับรู้และยอดจำหน่ายอาหารทะเลเกาหลีในประเทศไทย
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงในประเทศไทยที่สนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงเกาหลี สามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำกรุงเทพ ฯ สหกรณ์ประมงแห่งชาติเกาหลี หรือติดต่อเพื่อเข้าร่วม หรือขอรับคำปรึกษาด้านการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงเกาหลีหลากหลายชนิด ได้ทั้งทางอีเมล (kfishbkk@gmail.com) และหมายเลขโทรศัพท์ (02-057-4030)
ปัจจุบันสหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลีมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าอาหารทะเลเกาหลี 11 แห่งใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุนการตลาดใน ท้องถิ่น สนับสนุนพื้นที่สำนักงาน ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการแนะนำเกี่ยวกับด้านการแปลภาษารวมถึง พัฒนาช่องทางการขายเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของเกาหลี ศูนย์ส่งเสริมการค้าอาหารทะเลเกาหลี ประจำกรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2018 โดยตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร
เกี่ยวกับ สหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลี
สหกรณ์การประมงแห่งชาติเกาหลี มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าอาหารทะเลเกาหลี 11 แห่งใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน และให้การสนับสนุนการตลาดในท้องถิ่น การสนับสนุนพื้นที่สำนักงาน การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการแนะนำเกี่ยวกับด้านการแปลภาษาและการพัฒนาช่องทางการขายเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของเกาหลี ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการค้าอาหารทะเลเกาหลี ประจำกรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2018 โดยตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร