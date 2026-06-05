DITP ปลื้ม! Thai SELECT Pavilion ประสบความสำเร็จในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 สร้างโอกาสการค้าอาหารไทยสู่ตลาดโลก มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการนำผู้ประกอบการอาหารไทยเข้าร่วมแสดงศักยภาพภายใต้ Thai SELECT Pavilion ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า ผู้ซื้อ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลกอย่างคึกคัก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ตลาดโลกมีต่ออาหารไทยและผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
ในปีนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้นำผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 9 ราย เข้าร่วมออกคูหาเจรจาการค้าภายใต้ Thai SELECT Pavilion ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อคุณภาพ มาตรฐาน และรสชาติอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้เป็นอย่างดี
ภายใน Thai SELECT Pavilion กรมฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นอาหารไทยแท้จากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์กว่า 400 รายการ และเปิดพื้นที่เจรจาการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย ตลอดจนจัดกิจกรรม Thai SELECT Chef’s Table เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยผ่านการสาธิตเมนูร่วมสมัยจากเชฟชื่อดัง สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศ
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนบทบาทสำคัญของ Thai SELECT ในฐานะกลไกส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลก โดยช่วยสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และยกระดับความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นต้นตำรับของอาหารจากแหล่งกำเนิด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังคงเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง ผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างแบรนด์ และการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองได้ที่ www.thaiselect.com