สุดยิ่งใหญ่! “Manufacturing Expo 2026” งานโชว์นวัตกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 17-20 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

อาร์เอ็กซ์ ไบเทค เตรียมจัดงาน “Manufacturing Expo 2026” งานแสดงนวัตกรรมการผลิตที่ครบครันที่สุดในอาเซียน รวมผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 แบรนด์ จาก 30 ประเทศ ครอบคลุมการผลิตพลาสติก แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมพื้นผิวและชุบสี และการบริหารจัดการโรงงาน โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2569 ที่ไบเทค บางนา
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงแนวคิดการจัดงานในปีนี้ว่า งาน “Manufacturing Expo 2026” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovations that Define All Industries" หรือ "นวัตกรรมที่สร้างนิยามใหม่ให้ทุกการผลิต" เพราะ “นวัตกรรม” คือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานต้องการ
“งาน Manufacturing Expo ในปีนี้ จึงรวบรวมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดไว้กว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศ และ 29 พาวิลเลียนจากประเทศเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน นอกจากนั้นเรายังร่วมมือกับงาน AMTS ซึ่งจัดโดยอาร์เอ็กซ์ประเทศจีน นำเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศเยอรมนี อังกฤษ และจีน มาร่วมจัดแสดงให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงภายในพื้นที่จัดแสดงพิเศษ AMTS Pavilion” นางวราภรณ์กล่าว
สำหรับนวัตกรรมไฮไลต์ในปีนี้ ได้แก่
• InterPlas Thailand: เครื่องฉีดพลาสติก precisionMolding (500 - 3,200 kN) ระบบ All-Electric โดดเด่นด้านความแม่นยำ ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยี MuCell Micro-Foaming ช่วยลดน้ำหนักชิ้นงาน สนับสนุนแนวทางยานยนต์น้ำหนักเบา การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ โดย KraussMaffei Machinery (China)
• InterMold Thailand: เครื่องตัดลวดและแปรรูปโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire-cut EDM) ซีรีส์ Wire-cut EDM AL i Groove+ Edition series เน้นประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และยกระดับผลผลิต จุดเด่นคือ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้สูงสุดถึง 50% และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ โดย SODICK (THAILAND)
• Automotive Manufacturing: โซลูชันการผลิตอัจฉริยะจาก TOX® ประเทศเยอรมนี ให้บริการด้านการออกแบบการผลิต การติดตั้ง การปรับแต่งระบบ การฝึกอบรม และบริการหลังการขาย สำหรับเครื่องจักร รวมถึงสายการผลิตอย่างครบวงจร โดย SUZHOU TOX PRESSOTECHNIK (AMTS Pavilion)
• Assembly & Automation Technology: ครั้งแรกในไทย กับ Free Navigations AGV ระบบ AGV อัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้เส้นนำทางบนพื้น ปรับเส้นทางการวิ่งได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะกับโรงงานยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนผังการผลิตอยู่ตลอดเวลา ควบคุมผ่าน iPad พร้อมระบบ LiDAR และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในโรงงาน โดย Creform Yazaki (Thailand)
• Surface & Coatings: Pureray XRF Supreme เทคโนโลยีวิเคราะห์และวัดความหนาสารเคลือบผิวแบบไม่ทำลายชิ้นงาน แม่นยำสูง วิเคราะห์ชั้นเคลือบได้พร้อมกันสูงสุดถึง 10 ชั้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม Electroplating และ PCB ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และลดขั้นตอนการเทียบมาตรฐาน โดย PURERAY INSTRUMENT (THAILAND)
• NEPCON Thailand: SIPLACE V เครื่องจับวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความแม่นยำ รองรับการทำงานร่วมกับไลน์ผลิต SMT เดิมได้อย่างสมบูรณ์ โดย ASMPT SMT SINGAPORE PTE. LTD.
• FacTech: พลิกโฉมโรงงานไปกับ SCG โชว์นวัตกรรมระบบหลังคา UPVC และระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยให้เจ้าของโรงงานเสียค่าไฟน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังมี ONNEX by SCG โซลูชันด้านพลังงาน รวมถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ Sustainable Factory
นอกจากพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีแล้ว ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 90 หัวข้อ จาก 133 วิทยากร อาทิ
• Automotive Summit ร่วมกับสถาบันยานยนต์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart Mobility – Smarter is Future ยานยนต์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนสู่โลกอนาคต” ครอบคลุม 4 มิติแนวคิดหลัก “ปลอดภัย สะดวก ประหยัด รักษ์โลก”
• TAPMA Conference จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโลก”
• Manufacturing Expo Forum รวมเวทีสัมมนาเฉพาะทาง ภายใต้หัวข้อสัมมนา อาทิ
- PLASTICS FORUM ร่วมกับสถาบันพลาสติก ระดมสมองสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พูดคุยเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- INTERMOLD FORUM ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน สะท้อนโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดภาระจากต้นทุนพลังงานและวัสดุที่สูงขึ้น
- ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เปลี่ยนเกมการผลิตด้วยโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมสากล
- NEPCON Forum ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ส่งเสริม Smart Investment การวิเคราะห์ทิศทางห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดโรดแมปองค์กรด้วย Thailand 4.0 Index
- SURFACE & COATINGS FORUM ร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สำรวจบทบาทของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความยั่งยืนที่มีผลต่อเทคโนโลยีการชุบและเคลือบพื้นผิววัสดุ พร้อมมอบรางวัล Surface & Coatings Innovation Prize 2026
- Industrial AI Developer Summit ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสมาคมไทยไอโอที การนำ AI มาเปลี่ยนเกมการผลิตสู่โรงงานอัจฉริยะ
- FacTech Focus วิเคราะห์เทคโนโลยีการจัดการโรงงานยุคใหม่ เช่น การจัดการน้ำ ของเสีย และระบบติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
ภายในงานยังมีกิจกรรมและโซนพิเศษ อาทิ BIOPLASTICS ZONE โซนนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ, 3D Tech Pavilion เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ, Tools & Tooling Pavilion ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม, กิจกรรม Surface & Coating Innovation Prize 2026 การประกวดนวัตกรรมด้านการชุบเคลือบโลหะและวัสดุ เปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรม นักวิจัย และคนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานด้านการชุบเคลือบโลหะและวัสดุ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท, IPC Hand Soldering Skill Development Workshop การแข่งขันและฝึกอบรมทักษะบัดกรีตามมาตรฐานสากล, The 2nd WorldSkills Thailand Roadshow สาขา Mechatronics, Robot Systems Integration และ Autonomous Mobile Robotics จัดร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ WorldSkills Thailand Friendly Match 2026 สาขา Welding รวบรวมตัวแทนช่างเชื่อมจาก 10 ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่การแข่งขันระดับเอเชีย
“เรายังมีบริการจับคู่ธุรกิจในชื่อ Meet My Match ที่ผู้ชมงานซึ่งลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับอีเมลพร้อมยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ทำการนัดหมายเจรจาธุรกิจกับผู้แสดงสินค้าที่ตนเองสนใจ เพื่อไปพบกันภายในบริเวณ Business Matching Lounge” นางวราภรณ์กล่าว
งาน Manufacturing Expo 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-18.00 น. บริเวณฮอลล์ 98 – 104 ไบเทค บางนา ค่าเข้าชมงาน 500 บาท แต่เข้าฟรี! เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 16 มิถุนายน ลงทะเบียนได้ที่ https://www.manufacturing-expo.com/ ลงทะเบียนครั้งเดียวเข้าได้ทั้ง 7 งานตลอด 4 วัน พร้อมสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาและใช้งานแพลตฟอร์มเจรจาธุรกิจล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxbitec.com