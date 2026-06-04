"All About You" รุกช่องทางท็อปส์ "Purito Seoul" ติดลมรับคลีนบิวตี้บูม

ผู้จัดการรายวัน 360- คลีนบิวตี้มาแรง ส่ง "All About You" เติบโต 40-50% ตลอด 3ปีนี้ เผยปี 69 เตรียมนำเข้าอีก 3-5 แบรนด์ โฟกัสเมคอัพและซับพลีเม้นต์เสริมทัพ พร้อมเจาะช่องทางขายใหม่ผ่านท็อปส์เพิ่ม ปลื้มหลังเปิดตัว "Purito Seoul" เมื่อปลายปีก่อน การตอบรับมาแรง ล่าสุดเปิดตัวฮีโร่โปรดักต์ “Purito Seoul : Mighty Bamboo Panthenol Cream" จับกลุ่มวัยทีน มิลเลเนียล และเจน Z มั่นใจดันรายได้รวมปีนี้โตอีก 50% แตะ 1,250 ล้านบาท
นางสาวนฤดี เมฆภานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อะเบาท์ ยู จำกัด (All About You) ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกแบบมัลติแบรนด์ โดยการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ เครื่องสำอาง และเวชสำอาง ประเภทออร์แกนิก, ธรรมชาติ และคลีนบิวตี้ รวมกว่า 15 แบรนด์ เปิดเผยว่า ปีนี้ All About You เข้าสู่ปีที่ 12 พบว่าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการเลือกใช้สกินแคร์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของส่วนผสม (Clean Beauty) แต่ยังคงต้องการผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งพบว่าสกินแคร์กลุ่ม Clean Beauty มาแรงมาก และมีอัตราการเติบโตสูง โดยคาดว่า สกินแคร์กลุ่ม Clean Beauty จะมีสัดส่วนราว 10 % ของตลาดรวมสกินแคร์
ในส่วนของ All About You ปีนี้มีแผนเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้ามาอีก 3-5 แบรนด์ หรือภายในสิ้นปีนี้ อย่างน้อยจะต้องมี 18 แบรนด์ และจะเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือใน 3-5 ปีจากนี้จะต้องมี 30 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งสกินแคร์ บอดีแคร์ แฮร์แคร์ เมคอัพ และซับพรีเม้นต์ โดยเฉพาะเมคอัพ และซับพรีเม้นท์ จะเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น เพราะปัจจุบันมีสัดส่วนที่เล็กมากไม่ถึง 10%
นอกจากนี้บริษัทยังพร้อมเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ล่าสุดช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้เปิดชอปอินชอปภายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว จากปัจจุบันมีจำนวนชอปอินชอปราว 200 แห่ง ทั้งในอีฟ แอนด์ บอย, บิวเทรียม, คิส และวัตสัน เป็นต้น ส่วนรูปแบบร้าน All About You มีอยู่ 8 สาขา ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเซ็นทรัล ซึ่งในปีหน้ามีแผนเพิ่มแฟลกชิฟสโตร์ 1 แห่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมแก่ผู้บริโภค เบื้องต้นเล็งพื้นที่ไว้ย่านสยาม แต่ก็มองหาทำเลอื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังจากปลายปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้นำเขัาแบรนด์ Purito Seoul เข้ามาเสริมทัพ ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเจาะตลาด Gen Z และ Millennials ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่ายอดขายได้รับการตอบรับดีมาก สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3-4 เท่า
ส่งผลให้ล่าสุดวันนี้ บริษัทพร้อมเปิดตัวฮีโรโปรดักท์ คือ "Purito Seoul : Mighty Bamboo Panthenol Cream (พูริโต โซล : ไมท์ตี้ แบมบู แพนทีนอล ครีม) ครีมบำรุงสูตรเข้มข้น ชูจุดเด่นการผสานคุณค่าจากธรรมชาติและนวัตกรรมเพื่อผิวโกลวสุขภาพดี ขนาด 100 ml. ราคา 950 บาท โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่
ทั้งนี้ All About You ได้ใช้กลยุทธ์ Fandom Marketing ผ่านกิจกรรม Lucky Fans "PURITOxTeeTeePor พูริโต โซล ปลดล็อกผิวโกลวกับ ดี่ตี่ป๋อ" โดยได้สองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต "ตี้ตี้วันพิชิต นิมิตรภาคภูมิ" และ "ป้อ ศุภการ จิรโชติกุล" มาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวและทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างลันหลามทั้งในงานและบนสื่อโซเซียลมีเดีย
จากแผนธุรกิจในปี 2569 ที่มุ่งเน้นการขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์สกินแคร์ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแผนเพิ่มข่องทางขายใหม่ๆ เชื่อว่าจบปีนี้ บริษัทจะมีรายได้เติบโตขึ้นอีก 40-50% คิดเป็นรายได้รวมกว่า 1,250 ล้านบาท จาก 780 ล้านบาท ที่ทำได้ในปีก่อน โดยมี 3 แบรนด์ที่มียอดขายสูงสุด คือ SKIN1004, Beauty of Joseon และ AXIS-Y "All About You มีอัตราการเติบโต 30-50% ในช่วง 3 ปีมานี้ ซึ่งเกิดจากยอดขายจากแบรนด์เดิมและแบรนด์ใหม่ บวกกับเป็นแบรนด์ที่เป็นกระแสและเข้าถึงผู้บริโภคในยุคนี้ ซึ่งมองว่าบริษัทยังมีโอกาสเติบโตในระดับนี้ได้อีกหลายปี เพราะสกินแคร์กลุ่มนี้ยังถือเป็นนีชมาร์เก็ต ขนาดตลาดยังเล็กอยู่ มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก“ นางสาวนฤดี กล่าว