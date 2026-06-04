MKปรับแนวรบทุกเซกเมนต์ เปิด2แบรนด์ใหม่ปีนี้เป้าโต12%

ผู้จัดการรายวัน 360- เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569 ปรับแนวทางการสร้างแบรนด์ภายใต้แนวคิด Find The Right STP (Segmentation – Target – Positioning) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ 3 ส่วน ทั้งเลือกแบ่งตลาด การเข้าใจลูกค้า และการวางตำแหน่งของแบรนด์ พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เติบโตกว่า 12% เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ในเครือ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิด 2 แบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนไทย
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ตลอดปีที่ผ่านมา เราเก็บข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด ทำให้เราเข้าใจกลุ่มลูกค้าแต่ละเซกเมนต์มากขึ้น ช่วยให้สามารถออกแบบและวางตำแหน่งแบรนด์ได้ตรงจุด โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแบรนด์ MK ในโมเดลต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดแบรนด์น้องใหม่อย่าง โบนัสสุกี้
ต่อยอดสู่กลยุทธ์ STP ของปีนี้ ทำให้ MK GROUP สามารถตอกย้ำความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ด้วยโมเดลที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของทุกกลุ่ม อาทิ
• MK Restaurants สำหรับคนไทยทุกคนที่เน้นประสบการณ์สุกี้คุณภาพ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัล และเดอะมอลล์ ทั่วประเทศ
• MK บุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท สำหรับลูกค้าที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและความคุ้มค่า เน้นสาขาในไฮเปอร์มาร์เก็ต อาทิ โลตัส, บิ๊กซี และ โฮมโปร เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• MK Premium Buffet บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียมที่ครบทุกมิติ ทั้งความคุ้มค่า ความหลากหลาย และคุณภาพ กระจายสาขาทั่วกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนเมือง
• MK Paradise ยกระดับสุกี้สู่ความพรีเมียมแบบเหนือระดับ บนสยามพารากอน ศูนย์การค้าพรีเมียม ใจกลางเมือง
• Bonus Suki สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความคุ้มค่าและความหลากหลาย
• Hikiniku To Come ที่เจาะกลุ่มลูกค้าสเปเชียลตี้ที่ชอบความพิเศษเฉพาะตัว
• Yayoi ร้านอาหารญี่ปุ่นครบเซต เข้าถึงง่าย
• แหลมเจริญ ซีฟู้ด ตอบโจทย์คนรักซีฟู้ดที่เน้นความสะดวก คุณภาพดี
นายธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้ MK GROUP จะขยายแบบไม่พัก ทั้งแบรนด์เรือธง ‘โบนัสสุกี้’ ที่ยังคงเปิดสาขาใหม่ทุกสัปดาห์ พร้อมปักหมุดครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีแผนการจับมือพันธมิตรในมาเลเซีย เตรียมเปิดแบรนด์ Hikiniku To Come เร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศอีกด้วย”
MK GROUP พร้อมพัฒนาประสบการณ์ของแต่ละแบรนด์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้ง MK Restaurants เน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกแคมเปญพิเศษ และโมเดลบุฟเฟต์ที่หลากหลาย ทั้ง คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท และ Premium Buffet ส่วนแบรนด์น้องใหม่ โบนัสสุกี้ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างให้ลูกค้าได้ความประทับใจที่ไม่ซ้ำใคร
ส่วนการคัดเลือกแบรนด์ใหม่ ต้องมั่นใจว่าเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ มีความพิเศษ แตกต่าง และเลียนแบบได้ยาก เช่น Hikiniku To Come ออริจินอลแฮมเบิร์กสไตล์ญี่ปุ่น ดังนั้นพอร์ตโฟลิโอของ MK GROUP จึงเต็มไปด้วยความหลากหลาย และพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดย4 Growth Factor สำคัญ เพื่อผลักดันการเติบโตและยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในทุกมิติเชิงลึก (Vertical Growth) เพิ่มศักยภาพในสิ่งที่มีอยู่แล้ว
• SSSG (Same Store Sales Growth): เพิ่มยอดขายจากสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง ด้วยยกระดับสาขาปัจจุบัน ด้วยร้านคอนเซปต์ใหม่ อาทิ MK Paradise และ MK Original ที่ได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงโมเดลบุฟเฟต์อย่าง MK บุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ที่สร้างการเติบโตสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ ผลักดันแผนส่งเสริมกิจกรรมในร้าน อาทิ แคมเปญพิเศษ และเมนูใหม่ ที่สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อดึงลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ พร้อมพัฒนารูปแบบสมาชิกและสิทธิพิเศษใหม่ ๆ แบบครบวงจร ที่จะรวม 3 แบรนด์ในเครือไว้ในที่เดียว (ภายในสิ้นปี)
• Brand Experience Growth: ยกระดับแบรนด์เดิม (Brand Lift Up) ด้วยการปรับภาพลักษณ์และการบริการของแบรนด์ในเครือให้แข็งแกร่ง ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยคงเอกลักษณ์และคุณภาพไม่มีแผ่ว ในฐานะแบรนด์ที่ลูกค้าไว้วางใจและชื่นชอบ ซึ่งในปีนี้เตรียมเห็นการปรับภาพลักษณ์และยกระดับประสบการณ์ของแบรนด์ แหลมเจริญ ซีฟู้ด ในรูปแบบที่ทันสมัยและแตกต่างมากยิ่งขึ้น
• Cost Efficiency Growth: การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ – วางระบบบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
เชิงขยาย (Horizontal Growth) ขยายตลาดและแบรนด์ใหม่
• Portfolio Expansion Growth: ขยายแบรนด์ใหม่และเติมพอร์ตธุรกิจ โดยขยายแบรนด์เรือธง โบนัสสุกี้ แบบต่อเนื่อง พร้อมเปิด 2 แบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนไทย เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และขยายสาขาแบรนด์ในเครือไปต่างประเทศเพิ่ม