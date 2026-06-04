ครั้งแรก! เวียตเจ็ทไทยแลนด์ รุกตลาดมาเลเซีย เตรียมเปิดบิน“กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์”อัดโปรเริ่มต้น 0 บาท

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ สวนกระแสอุตฯ การบิน เดินหน้ารุกตลาดมาเลเซีย เตรียมเปิดเส้นทาง “กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์” เชื่อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสองปลายทางยุทธศาสตร์อาเซียน ดีเดย์เปิดจองบัตรโดยสารแล้ว พร้อมโปรฯ 0 บาท เดินทางช่วง 9 ต.ค.69 – 27 มี.ค.70
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 – เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้ากลยุทธ์ขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงสู่ประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรก ในเส้นทาง “กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์ (BKK-KUL)” เพื่อรองรับอุปสงค์การเดินทางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการบินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดให้สำรองบัตรโดยสารในราคาพิเศษเริ่มต้น 0 บาท (*ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2569 – 27 มีนาคม 2570 ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือแอปพลิเคชัน Vietjet Thailand
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า การให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์ นับเป็นการเข้าสู่ตลาดมาเลเซียครั้งแรกของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ จากการเล็งเห็นศักยภาพของมาเลเซียในฐานะตลาดที่มีบทบาทด้านการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่ 4.7% สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยสถิติล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่ามีจำนวนเป็นอันดับ 2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ด้วยยอดสะสมกว่า 1 ล้านรายในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569
การเปิดเส้นทางใหม่นี้จะช่วยเชื่อมโยงประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจสำคัญในภูมิภาค พร้อมต่อยอดอุปสงค์การเดินทางระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้วยทางเลือกการเดินทางที่คุ้มค่าและสะดวกสบาย อีกทั้งยังเสริมสร้างการเชื่อมต่อทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่จุดหมายในอาเซียนได้อย่างไร้รอยต่อ
ขณะที่ในเชิงการแข่งขัน เส้นทางกรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์นับเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของภูมิภาคอาเซียนที่มีผู้ให้บริการหลากหลาย ทั้งสายการบินฟูลเซอร์วิสและแบบราคาประหยัด ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดที่มีความต้องการเดินทางสูงอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ตลาดของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการเพิ่มตัวเลือกด้านราคา แต่ยังเพิ่มทางเลือกเชิงเครือข่าย ความถี่เที่ยวบิน พร้อมเพิ่มทราฟฟิกผู้โดยสารในเส้นทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอีกด้ว
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์ (BKK-KUL) ให้บริการทุกวัน ด้วยอากาศยานโบอิ้ง 737-8 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีตารางบิน ดังนี้
• เที่ยวบิน VZ680 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 11:00 น. และเดินทางถึงกัวลาลัมเปอร์ เวลา 14:10 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
• เที่ยวบิน VZ681 ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ เวลา 15:15 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 16:30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
การเปิดเส้นทางบินดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักภายใต้โรดแมปการขยายฝูงบินและเครือข่ายเส้นทางบินของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เพื่อครอบคลุมจุดหมายสำคัญทั่วภูมิภาค โดยในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2569 สายการบินฯ เตรียมรับมอบอากาศยานโบอิ้ง 737-8 เข้าร่วมฝูงบินเพิ่มเติม 16 ลำ เพื่อรองรับการเพิ่มความถี่ในเส้นทางยอดนิยมและการเปิดเส้นทางใหม่ ทั้งเส้นทางระยะใกล้ (short-haul) ระยะกลาง (medium-haul) และเที่ยวบินเชื่อมต่อ (connecting flights) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ควบคู่กับการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่จุดหมายศักยภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลาย น่าประทับใจ และเข้าถึงได้สำหรับผู้โดยสารทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด ‘Enjoy Flying’
“ การเปิดเส้นทางนี้ยังเป็นหนึ่งในแกนเชื่อมโยงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างไทยและมาเลเซีย ครอบคลุมทั้งการค้า การลงทุน และการเดินทางของนักธุรกิจในภูมิภาค โดยกัวลาลัมเปอร์ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของอาเซียน ขณะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีความพร้อมสูง จึงมีบทบาทในการเพิ่มการไหลเวียนของผู้คนและเม็ดเงินระหว่างสองประเทศอย่างมีนัยสำคัญ” นายวรเนติ กล่าว